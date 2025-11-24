Parceiro de Alexandre Pantoja desafia campeão no UFC Qatar
Horiguchi finalizou Ulanbekov e provocou campeão brasileiro neste sábado (22)
Kyoji Horiguchi desafiou o campeão peso-mosca Alexandre Pantoja após finalizar o russo Tagir Ulanbekov, no último sábado (22), durante o UFC Catar. Companheiro de treinos do brasileiro na equipe American Top Team, o japonês manifestou publicamente seu interesse em disputar o cinturão da categoria até 57 kg.
Após quase uma década longe do octógono da maior organização de MMA do mundo, Horiguchi retornou com ambições claras. Durante sua ausência do UFC, o japonês conquistou títulos em outras organizações como Rizin FF e Bellator, consolidando-se como um dos principais nomes da divisão internacionalmente.
— Me sinto muito bem porque eu voltei para o UFC e esse era meu sonho. Eu quero pegar o cinturão do UFC. Onde está Pantoja? Ele é meu colega de time, mas não importa. Eu vou te dar uma surra — disse Horiguchi, na entrevista pós-luta.
Apesar do desafio feito por Horiguchi, Pantoja tem luta importante marcada para o dia 6 de dezembro, no UFC 323, em Las Vegas (EUA). O brasileiro defenderá seu título contra Joshua Van, líder do ranking dos moscas, no co-evento principal do último card numerado da temporada de 2025
Pantoja defende cinturão contra Joshua Van
A luta entre o brasileiro e Van é uma das mais esperadas pelos fãs do UFC e acontecerá no dia 6 de dezembro. Em junho deste ano, quando entrou no octógono mais famoso do mundo pela última vez, Pantoja confirmou que seu próximo adversário seria o norte-americano e que seria o "maior desafio" de sua carreira no MMA.
— Esse moleque pegou o bilhete premiado da fábrica de chocolate, né? Quando o Manel Kape saiu da luta (contra Royval), ele falou que estava apto a lutar, veio e ganhou. Ganhou a oportunidade dele de lutar pelo cinturão. Ganhou do número um da divisão e todo mundo quer ver uma luta nova — declarou o campeão, em entrevista ao "Ag Fight".
No UFC 317, Pantoja havia acabado de confirmar sua quarta defesa consecutiva de cinturão ao vencer neozelandês Kai Kara-France. O evento, inclusive, contou também com a disputa comentada pelo brasileiro entre Van e Royval, que lutaram logo antes do campeão.
A oportunidade para Van surgiu quando ele substituiu Manel Kape, que se lesionou e não pôde enfrentar Royval. O lutador aproveitou a chance de ouro para impressionar e garantir sua posição como próximo desafiante ao título.
