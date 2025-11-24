'Brasileiro' provoca Makhachev após vitória no UFC: 'Não derruba'
Ian Garry anulou o grappling do ex-campeão Belal Muhammad no UFC Qatar
- Matéria
- Mais Notícias
Para cumprir a promessa de ser o "primeiro brasileiro campeão dos meio-médios", Ian Machado Garry aproveitou a vitória no UFC Qatar para desafiar Islam Makhachev. O irlandês derrotou Belal Muhammad por decisão unânime dos juízes neste sábado (22). A provocação aconteceu na entrevista pós-luta, ainda no octógono.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
As estatísticas estão a favor de Ian em vista o sucesso contra Muhammad. Em sete tentativas de queda do norte-americano, ele conseguiu defender todas e manteve a luta em pé, o que o ajudou na pontuação final. Para a disputa do título, Garry pode usar essa consistência contra Makhachev, conhecido por seu forte grappling.
— Acabei de vencer o número 2, Belal, o ex-campeão. Não tem ninguém acima dele. Ele não conseguiu me levar para o chão. Islam, falta você me levar para o chão. Eu sou o melhor do mundo. Você tem o dever de defender o seu cinturão contra o melhor meio-médio do mundo. E você está olhando para ele. Ian Machado Garry. Você pode aparecer, a luta pode ser em qualquer lugar, e eu vou levar o cinturão de você. Ninguém vai ficar no meu caminho. Eu sou o futuro. Assine o contrato que eu vou te ver em breve — disse Garry, na entrevista pós-luta.
Antes da atualização desta terça-feira (25), o irlandês ocupa a sexta colocação no ranking do peso meio-médio. A expectativa de Garry é que a vitória contra o ex-campeão no UFC Qatar o faça alcançar o "title shot".
Embora conte com o triunfo, outros lutadores, como o brasileiro Carlos Prates, acreditam que a falta de finalização no octógono atrapalhe o irlandês na luta pela disputa do cinturão. Além do irlandês, "The Nightmare" e Michael Morales se destacam após nocautes no UFC 322, que aconteceu no dia 15 de novembro.
Primeiro campeão do Brasil nos meio-médios?
No papel, o Brasil contava com apenas um representante no card do UFC Qatar deste sábado (22), o Rafael Cerqueira. Não é nisso, no entanto, que o irlandês acredita. Em entrevista ao "Ag. Fight", o peso meio-médio rebateu a fala de Prates, seu última vítima no UFC, sobre o primeiro cinturão brasileiro na categoria.
— Brasil, vocês nunca tiveram um campeão na categoria dos meio-médios. E agora, eu faço uma luta contra o Belal Muhammad. Vou finalizar ele e eu vou direto pegar esse cinturão. E assim que eu ganhar o cinturão, vocês terão um campeão no meio-médio. O nome dele? Ian Machado Garry. Estamos juntos, vamos lá — disse Ian Garry.
A ligação entre o Brasil e Garry começa com a família do lutador. Casado com Layla Machado – sobrenome, inclusive, adotado pelo irlandês –, Ian costuma visitar a família da esposa em Belo Horizonte, além de treinar na Chute Boxe Diego Lima, a mesma academia de Charles do Bronx. Apesar disso, continua a representar a Irlanda no UFC.
Ian Garry se envolveu em confusão nos bastidores do UFC Qatar
Nos bastidores do evento, Khamzat Chimaev e Ian Garry trocaram provocações, com direito até a um empurrão do russo. Em um vídeo publicados nas redes sociais do irlandês, os lutadores trocaram farpas, após se esbarrarem nos bastidores do UFC Qatar.
➡️ Rivalidade entre Tsarukyan e Topuria ultrapassa ringue do UFC
Segundo as imagens, Ian Garry se despede com dois tapas fortes nas costas do russo, que retribui da mesma maneira, até então, sem grandes problemas. A confusão, porém, se inicia quando o irlândes volta a falar com Chimaev, que dá um empurrão no rival.
Após o incidente, as provocações aumentaram. Ian Garry chamou o russo de "criança" e disse que ele "deveria se portar como um campeão". No instagram, ele publicou o vídeo do momento com a legenda "Um campeão ou uma criança? Tão desnecessário".
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias