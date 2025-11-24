Lutador derrotado no UFC Qatar desafia Renato Moicano: 'Mais merd@ que eu'

A derrota para Arman Tsarukyan pode ter acabado com a esperanças de Dan Hooker pelo cinturão dos leves, mas o lutador já sabe o próximo alvo. Neste sábado (22), o neozelandês foi finalizado no segundo round pela luta principal do UFC Qatar. Com forte provocação em forma de humor, ele aproveitou para desafiar o brasileiro Renato Moicano em uma luta na Austrália, perto de casa.

— Moicano é uma boa luta. Nós dois somos uma m. Nós dois fomos humilhados (dentro do octógono). Islam acabou com ele, e Arman acabou comigo. Nós dois somos uma merd@, mas ele é mais merd@ que eu (risos) — disse Hooker.

Enquanto Dan enfrentou sua terceira derrota nas últimas seis lutas, Moicano registra duas revés no UFC durante a temporada de 2025. Entre elas, o duelo contra o atual campeão dos meio-médios, Islam Makhachev, citado pelo neozelandês. O russo conseguiu a finalização ainda no primeiro round e defendeu seu título dos leves pela última vez, antes de subir de categoria.

Islam Makhachev derrotou Renato Moicano no UFC 311 (Foto: Harry How/Getty Images/AFP)

Não demorou para Hooker receber uma reposta positiva do Moicano, que aceitou o desafio durante live em seu canal no YouTube. Além de impor suas condições, como não lutar na Austrália, o brasileiro propos uma posta que envolve todo o valor da bolsa de atletas do UFC. Ele ainda desmereceu o embate contra o compatriota Mauricio Ruffy.

— Se me oferecerem, vou aceitar a luta. Independente de quem o UFC oferecer, não me ofereceram nada, mas vou aceitar. Agora, entre lutar com um brasileiro no ranking abaixo de mim e lutar com o Hooker, acho que essa resposta não tem sentido. Hooker é um cara conhecido, de nome e é uma luta mais fácil também. Ele já perdeu 13 vezes. Quero dinheiro fácil — disse Renato, que completou:

— Você quer fazer uma aposta? Se eu perder, você fica com minha bolsa toda. Se eu vencer, você me dá sua bolsa. É dinheiro que você está precisando para estar falando merda na internet? Você acabou de perder. Aposto minha bolsa.

Em vista seu foco em "ganhar dinheiro" no UFC, Moicano afirmou que não aceitará lutas na Austrália. O motivo? Os altos impostos em que são aplicados as bolsas e premiações recebidas pelos atletas. Renato ainda destacou que não teria problemas em enfrentar Dan Hooker em Las Vegas, por exemplo.

— Quero lutar. Não sei quando ainda, mas tem que ser em uma data que consiga treinar, nos Estados Unidos, no máximo no Brasil. Não vou ficar viajando. Tenho um canal para tomar conta. Brincadeiras à parte, faço isso por dinheiro. Mas, na Austrália, não vai rolar. Indo para a Austrália, perco o dinheiro do imposto, tenho que pagar hotel, o voo para o outro lado do mundo, tem que ir pelo menos duas semanas antes — afirmou.

Veja os resultados do UFC Qatar

Card principal

1 . Arman Tsarukyan venceu Dan Hooker por nocaute no R2 2 . Ian Garry venceu Belal Muhammad por decisão dos juízes 3 . Volkan Oezdemir venceu Alonzo Menifield por nocaute (soco) aos 1min27s do R1 4 . Myktybek Orolbai venceu Jack Hermansson por nocaute (soco) aos 2min46s do R1 5 . Waldo Cortes-Acosta venceu Shamil Gaziev por nocaute (soco) aos 1min22s do R1 6 . Kyoji Horiguchi venceu Tagir Ulanbekov por finalização (mata-leão) no R3

Card preliminar