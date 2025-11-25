Carlos Prates cai no ranking mesmo com vitória no UFC 322; entenda
Brasileiro havia assegurado quinto lugar após nocaute contra Leon Edwards
A vitória impressionante no UFC 322 rendeu a Carlos Prates uma subida significativa no ranking para o top-5 da divisão dos meio-médios. No dia 15 de novembro, o brasileiro nocauteou o ex-campeão Leon Edwards no segundo round. Com a nova atualização, após o Fight Night do Qatar, a posição foi perdida, e o lutador voltou a cair.
O motivo para a mudança foi a luta entre Ian Machado Garry e Belal Muhammad pelo evento co-principal da último sábado (22). Antes, o irlandês ocupava a sexta colocação, logo abaixo de Prates. Depois da confirmação da derrota por decisão unânime, o ex-campeão norte-americano teve sua posição tomada por Garry, o que afetou o brasileiro.
Além de Prates, outro vencedor do UFC 322 contou com a queda de uma colocação no ranking. Michael Morales chegou a alcançar o top-3 com sólido nocaute contra Sean Brady no primeiro round, mas voltou a cair para quarto com a vitória de Ian.
Veja o top-10 completo do peso meio-médio do UFC
|Posição
|Lutador
|País
Campeão
Islam Makhachev
Rússia
1º
Jack Della Maddalena
Australiana
2º
Ian Machado Garry
Irlanda
3º
Shavkat Rakhmonov
Uzbequistão
4º
Michael Morales
Equador
5º
Belal Muhammad
Estados Unidos
6º
Carlos Prates
Brasil
7º
Sean Brady
Estados Unidos
8º
Kamaru Usman
Nigéria
9º
Leon Edwards
Inglaterra
10º
Joaquin Buckley
Estados Unidos
O objetivo de "furar a fila" pelo cinturão de "The Nightmare" se complica com a nova atualização. Embora as chances sejam boas, o brasileiro disputa a posição de desafiante com outros grandes nomes da divisão. Os meio-médios, inclusive, estão em destaque no UFC como categoria mais movimentada nos últimos meses, além da perspectiva de futuro.
Um destaque curioso da mudança foi a subida de Shavkat Rakhmonov, que se mantém fora do octógono por mais de um ano. Contudo, estima-se que a melhora no ranking do lutador do Uzbequistão está ligado a sua vitória contra Ian Garry. Vale relembrar que Carlos Prates foi derrotado pelo irlandês por decisão unânime em abril deste ano.
