A vitória impressionante no UFC 322 rendeu a Carlos Prates uma subida significativa no ranking para o top-5 da divisão dos meio-médios. No dia 15 de novembro, o brasileiro nocauteou o ex-campeão Leon Edwards no segundo round. Com a nova atualização, após o Fight Night do Qatar, a posição foi perdida, e o lutador voltou a cair.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O motivo para a mudança foi a luta entre Ian Machado Garry e Belal Muhammad pelo evento co-principal da último sábado (22). Antes, o irlandês ocupava a sexta colocação, logo abaixo de Prates. Depois da confirmação da derrota por decisão unânime, o ex-campeão norte-americano teve sua posição tomada por Garry, o que afetou o brasileiro.

Além de Prates, outro vencedor do UFC 322 contou com a queda de uma colocação no ranking. Michael Morales chegou a alcançar o top-3 com sólido nocaute contra Sean Brady no primeiro round, mas voltou a cair para quarto com a vitória de Ian.

continua após a publicidade

Veja o top-10 completo do peso meio-médio do UFC

Posição Lutador País Campeão Islam Makhachev Rússia 1º Jack Della Maddalena Australiana 2º Ian Machado Garry Irlanda 3º Shavkat Rakhmonov Uzbequistão 4º Michael Morales Equador 5º Belal Muhammad Estados Unidos 6º Carlos Prates Brasil 7º Sean Brady Estados Unidos 8º Kamaru Usman Nigéria 9º Leon Edwards Inglaterra 10º Joaquin Buckley Estados Unidos

O objetivo de "furar a fila" pelo cinturão de "The Nightmare" se complica com a nova atualização. Embora as chances sejam boas, o brasileiro disputa a posição de desafiante com outros grandes nomes da divisão. Os meio-médios, inclusive, estão em destaque no UFC como categoria mais movimentada nos últimos meses, além da perspectiva de futuro.

Um destaque curioso da mudança foi a subida de Shavkat Rakhmonov, que se mantém fora do octógono por mais de um ano. Contudo, estima-se que a melhora no ranking do lutador do Uzbequistão está ligado a sua vitória contra Ian Garry. Vale relembrar que Carlos Prates foi derrotado pelo irlandês por decisão unânime em abril deste ano.

continua após a publicidade

➡️ 'Brasileiro' provoca Makhachev após vitória no UFC: 'Tem o dever'