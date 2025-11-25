menu hamburguer
Carlos Prates cai no ranking mesmo com vitória no UFC 322; entenda

Brasileiro havia assegurado quinto lugar após nocaute contra Leon Edwards

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/11/2025
10:45
Carlos Prates, do UFC, em treino com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram: @thenightmare_170)
Carlos Prates, do UFC, em treino com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram: @thenightmare_170)
A vitória impressionante no UFC 322 rendeu a Carlos Prates uma subida significativa no ranking para o top-5 da divisão dos meio-médios. No dia 15 de novembro, o brasileiro nocauteou o ex-campeão Leon Edwards no segundo round. Com a nova atualização, após o Fight Night do Qatar, a posição foi perdida, e o lutador voltou a cair.

Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O motivo para a mudança foi a luta entre Ian Machado Garry e Belal Muhammad pelo evento co-principal da último sábado (22). Antes, o irlandês ocupava a sexta colocação, logo abaixo de Prates. Depois da confirmação da derrota por decisão unânime, o ex-campeão norte-americano teve sua posição tomada por Garry, o que afetou o brasileiro.

Além de Prates, outro vencedor do UFC 322 contou com a queda de uma colocação no ranking. Michael Morales chegou a alcançar o top-3 com sólido nocaute contra Sean Brady no primeiro round, mas voltou a cair para quarto com a vitória de Ian.

Veja o top-10 completo do peso meio-médio do UFC

PosiçãoLutadorPaís

Campeão

Islam Makhachev

Rússia

Jack Della Maddalena

Australiana

Ian Machado Garry

Irlanda

Shavkat Rakhmonov

Uzbequistão

Michael Morales

Equador

Belal Muhammad

Estados Unidos

Carlos Prates

Brasil

Sean Brady

Estados Unidos

Kamaru Usman

Nigéria

Leon Edwards

Inglaterra

10º

Joaquin Buckley

Estados Unidos

O objetivo de "furar a fila" pelo cinturão de "The Nightmare" se complica com a nova atualização. Embora as chances sejam boas, o brasileiro disputa a posição de desafiante com outros grandes nomes da divisão. Os meio-médios, inclusive, estão em destaque no UFC como categoria mais movimentada nos últimos meses, além da perspectiva de futuro.

Um destaque curioso da mudança foi a subida de Shavkat Rakhmonov, que se mantém fora do octógono por mais de um ano. Contudo, estima-se que a melhora no ranking do lutador do Uzbequistão está ligado a sua vitória contra Ian Garry. Vale relembrar que Carlos Prates foi derrotado pelo irlandês por decisão unânime em abril deste ano.

➡️ 'Brasileiro' provoca Makhachev após vitória no UFC: 'Tem o dever'

Ian Garry comemora vitória no UFC Qatar (Foto: Reprodução / Instagram @iangarry)
Ian Garry comemora vitória no UFC Qatar (Foto: Reprodução / Instagram @iangarry)

