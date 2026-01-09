Valter Walker enfrenta top-10 dos pesados no UFC Seattle

Ele venceu todas as lutas por finalização na chave de tornozelo.

Walker é o décimo-quarto no ranking, com quatro vitórias seguidas no UFC.

Um dos maiores destaques do Brasil no UFC em 2025, Valter Walker já tem data para retornar ao octógono. No dia 28 de março, no UFC Seattle, o peso pesado terá a oportunidade de entrar no seleto grupo de 10 melhores do mundo em sua categoria. Ele enfrenta o polonês Marcin Tybura, que é o atual décimo colocado do ranking, segundo informações do site MMA Mania.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Atual décimo-quarto melhor peso pesado do UFC, Valter vem de quatro vitórias seguidas, após estrear no Ultimate com derrota. Todas as vitórias de Walker na organização vieram com a mesma finalização: uma chave de tornozelo, que virou sua marca registrada.

Em sua última luta, o brasileiro superou o inglês Louie Sutherland no UFC 321, disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Antes disso, Valter iria enfrentar Mohammed Usman no UFC Rio, mas o duelo caiu na véspera pois Usman acabou sendo flagrado em exame antidoping.

continua após a publicidade

Mesmo assim, Walker teve um excelente desempenho em 2025, vencendo três lutas e finalmente entrando no ranking do UFC, que contempla os 15 melhores de cada categoria.

Para chegar mais longe, porém, Valter terá que superar o experiente Tybura, que tem 23 lutas no UFC, contra cinco do brasileiro. Com um cartel de 14 vitórias e nove derrotas no Ultimate, o polonês já venceu nomes como Andrei Arlovski (ex-campeão peso pesado), Serghei Spivac, Ben Rothwell e Jhonata Diniz.

continua após a publicidade

Outro duelo de pesados no UFC

Petrino busca novo triunfo (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)

Antes de Valter Walker tentar entrar no top-10 dos pesados, outro brasileiro terá uma grande chance de avançar na divisão. No UFC Fight Night do dia 14 de março, em Las Vegas, Vitor Petrino enfrenta Kennedy Nzechukwu, da Nigéria, de acordo com a Ag. Fight.

Petrino, que treina na CM System, vem de grande triunfo no UFC Rio sobre Thomas Petersen e busca manter a invencibilidade desde que subiu para os pesados. Já Nzechukwu vem de empate com Marcus Buchecha, tendo conseguido frear o ímpeto do lendário multicampeão mundial de jiu-jitsu no chão.