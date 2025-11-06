menu hamburguer
Vítima de Alex Poatan analisa mudar de categoria após revanche no UFC

Jiri Prochazka busca uma trilogia contra o brasileiro pelo cinturão

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 06/11/2025
13:28
Alex PoaAlex Poatan vence Jiri Prochazka no UFC 303 e conquista cinturão (Foto: Ian Maule/AFP)tan - UFC 303
imagem cameraAlex Poatan vence Jiri Prochazka no UFC 303 e conquista cinturão (Foto: Ian Maule/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A segunda revanche contra Alex "Poatan" Pereira pode ser o foco, mas novos planos no UFC também são analisados por Jiri Prochazka. O ex-campeão dos meio-pesados é o número 1 do ranking e espera a oportunidade para enfrentar o brasileiro. Apesar disso, o tcheco não negou que aceitaria descer de categoria.

As opções de Prochazka não dependem apenas de seus desejos, já que o futuro de Poatan pode mudar suas chances no UFC. Caso o brasileiro suba de divisão, para enfrentar Jon Jones, o lutador tcheco poderá disputar o cinturão vago do peso meio-pesado.

Outra opção seria a permanência de Poatan, e a nova luta contra Jiri. Nesse caso, o Ultimate deve analisar se uma trilogia é válida pelo título mundial, visto que o brasileiro nocauteou no segundo round nas duas oportunidades.

Prochazka tem como desejo principal se tornar bicampeão na mesma categoria. Essa, inclusive, é a condição destacada pelo lutador para aceitar descer para o peso-médio. Vale destacar que o tcheco havia dito, antes, que diminuir o peso para 83,9 Kg não seria um problema.

— Sobre essa questão do peso médio, eu só irei se vencer a luta pelo título dos meio-pesados. Esse é o ponto, e é por isso que estou falando sobre isso, por isso que eu realmente quero trazer o cinturão de volta para a República Tcheca — afirmou Prochazka, em entrevista ao jornalista Michael Bisping.

Futuro de Alex Poatan ainda é incerto

Alex Poatan fez história no UFC 320 e reconquistou o cinturão meio-pesado na madrugada do dia 5 de outubro. Após a luta brutal, que terminou com um nocaute em 80 segundos, o brasileiro revelou que havia planejado desafiar Jon Jones nas disputas que acontecerão na Casa Branca, porém optou por não fazer em respeito à perda sofrida pela lenda do MMA.

— Eu queria lutar no peso-pesado. Eu ia fazer um desafio, mas ok. Esquece. Sim, eu estou afim (de lutar no pesado). Eu tinha alguém em mente. Eu estou aqui para fazer meu trabalho e não para desrespeitar ninguém. Galera, não façam comentários ruins. Eu estou respeitando. Só queria mostrar o meu sentimento — disse Poatan, em entrevista ao UFC Fight Pass.

Dessa maneira, caso Poatan confirme a mudança de categoria, o caminho "natural" de Dana White leva a um confronto direto com Aspinall ou Gane – duelo que foi interrompido após golpe ilegal. Outra opção seria o retorno de Jon Jones para os octógonos no UFC Casa Branca, como foi pedido pelo próprio brasileiro.

Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)
Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)

