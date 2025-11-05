menu hamburguer
Lutas

Brasileira sobe em ranking do UFC e entra no 'peso por peso'

Norma Dumont subiu para o top-15 do ranking pound for pound do UFC

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 05/11/2025
16:53
Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)
imagem cameraNorma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A brasileira Norma Dumont conquistou mais do que "só" a vitória no UFC Vegas 110 do último sábado (1º). Com o resultado positivo, a peso-galo conseguiu cravar sua entrada para o ranking pound for pound da organização. Enquanto isso, sua adversária, Ketlen Vieira, caiu de posição na divisão.

Ao juntar todas as categorias, o UFC monta uma lista das 15 melhores lutadoras da atualidade em um ranking chamado de "peso por peso" (pound for pound, em inglês). A vitória por decisão dividida deu a oportunidade para Dumont despontar entre as favoritas, o que a aproximada, ainda mais, da disputa pelo cinturão.

Norma garantiu o sexto triunfo consecutivo no UFC e confirmou a fase impressionante dentro do octógono. Do outro lado, Ketlen alcança a terceira derrota nas últimas cinco lutas disputadas.

O resultado do duelo no UFC Vegas 110 tira Vieira do top-3 no ranking do peso-galo. Com isso, quem assume a posição é "The Immortal", a vencedora do confronto. A decisão final dos juízes, inclusive, foi alvo de grandes críticas devido as notas recebidas pelas lutadoras em cada assalto.

Vitória de Norma Dumont vira polêmica

Ketlen Vieira não ficou feliz com o resultado da sua luta contra a compatriota Norma Dumont pelo UFC Vegas 110 neste sábado (1º). Não apenas pela derrota, mas a peso-galo definiu como "revoltante" a decisão polêmica dos juízes. O desabafo foi feito pela lutadora no dia seguinte ao combate, que deve tirá-la do "title shot", nas redes sociais.

A confusão de Ketlen pode ser entendida também por análises de outros especialistas do mundo das lutas. Apesar do resultado oficial do UFC, a maioria dos portais deu a vitória para a amazonense pelo desempenho nos dois primeiros rounds. É possível conferir essa votação na foto abaixo, publicada por Vieira no Instagram.

Quadro de resultados da mídia especilizada no UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução/Instagram: @ketlenvieiraufc)
Quadro de resultados da mídia especilizada no UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução/Instagram: @ketlenvieiraufc)

A numeração no assalto inicial foi inegável, assim como o terceiro ficou com Norma. Com isso, a polêmica se manteve no vencedor do segundo round. Na ocasião, o controle de Ketlen parecia se sobressair no chão, mas Dumont encaixou bons golpes enquanto defendia as tentativas de finalização. Esse detalhe pode ter sido o diferencial analisado para selar a vitória para "The Immortal".

