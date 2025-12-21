UFC anuncia pacotão de brasileiros para início da temporada 2026

A "nova era" do UFC, que inicia-se na temporada de 2026, contará com cards repletos de brasileiros. No último sábado (20), o novo anúncio feito pela principal organização de MMA do mundo animou os torcedores em todo o país. Além das duas chances de cinturão já no primeiro mês, um pacotão com quatro lutadores de destaque do Brasil foi confirmado pelo Ultimate.

O primeiro evento de 2026 terá o retorno de Amanda Nunes, a leoa brasileira, que disputa o cinturão dos galos contra Kayla Harrison. Ainda em janeiro, a luta principal do UFC 325 contará com a revanche entre Alexander Volkanowski e Diego Lopes. O brasileiro busca o título do peso-pena pela segunda vez contra o australiano.

Na mesma noite de Charles do Bronx, no dia 7 de março, outros quatro brasileiros marcarão presença no octógono mais famoso do mundo para o UFC 326. Enquanto Oliveira enfrenta Max Holloway pelo cinturão BMF, Caio Borralho, Renato Moicano, Paulo Borrachinha e Brunno Hulk buscam alcançar o topo do ranking.

Caio Borralho (7º) x Reinier de Ridder (8º)

Em um duelo nos médios, os lutadores procuram voltar ao caminho das vitórias. De um lado, Borralho aparece como brasileiro mais bem ranqueado da divisão, mas chega com sua primeira derrota no UFC como pressão extra. O revés aconteceu contra o francês Nassourdine Imavov por decisão unânime em Paris. Antes disso, contava com sete vitórias consecutivas na organização.

Do outro, De Ridder também não teve sucesso em sua última luta no Ultimate. O holandês encerrou a sequência invicta de quatro duelos com a derrota para o norte-americano Brendan Allen.

continua após a publicidade

Caio Borralho em ação no UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Renato Moicano (10º) x Brian Ortega

Os lutadores se encontraram pela primeira vez em julho de 2017, durante o UFC 214, quando competiam na categoria peso-pena. No encontro, Ortega venceu ao finalizar Renato Moicano no terceiro round.

"Money" Moicano ocupa atualmente a décima posição no ranking da divisão. Apesar de ter conquistado vitórias em seis de seus nove combates mais recentes, o brasileiro busca ainda se recuperar após derrotas para Beneil Dariush e Islam Makhachev.

Ortega também chega ao confronto após resultados negativos. O norte-americano perdeu seus dois últimos combates, para Aljamain Sterling e Diego Lopes. Contudo, mantém sua reputação como um dos grapplers mais perigosos do MMA – assim como Moicano, que se destaca como quatro maior finalizador do UFC.

Renato Moicano em ação contra Benoit Saint Denis no UFC (Foto: Chris Unger/UFC)

Paulo Borrachinha (13º) x Brunno Hulk

Diferença dos duelos acima, esse combate será protagonizado por dois brasileiros. Borrachinha entra no octógono após conquistar vitória contra Roman Kopylov em sua última aparição no octógono. O ex-desafiante ao cinturão da categoria acumula 11 lutas no Ultimate, com sete vitórias, quatro delas por nocaute. Para ele, um resultado positivo pode significar ascensão no ranking e a possibilidade de nova oportunidade pelo título da divisão.

Já Brunno "Hulk" Ferreira chega para o confronto com uma sequência de três vitórias consecutivas, sendo duas delas obtidas por finalização. Uma vitória pode representar sua entrada no top 15 do ranking dos pesos-médios, consolidando sua trajetória na categoria.