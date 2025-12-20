Astro da Fighting Nerds tem retorno confirmado ao UFC

Caio Borralho estará de volta ao octógono mais famoso do mundo no dia 7 de março. Em meio a rumores, o brasileiro confirmou o duelo contra o holandês Reinier De Ridder pelo peso-médio (até 83,9 Kg) no UFC 326. Ambos os lutadores buscam voltar ao caminho das vitórias no Ultimate.

A confirmação do brasileiro chegou antes mesmo do UFC oficializar a luta. Nesta sexta-feira (19), Caio aproveitou o quadro "Bate-manopla" no seu perfil do Instagram para assegurar que enfrentará De Ridder no primeiro trimestre de 2026. O astro da Fighting Nerds aproveitou ainda para provocar o rival.

— Você tá fud@@@, eu vou te nocautear. Bora! — disse Caio ao fim do vídeo.

Em conversa com o Lance!, em setembro, Boralho destacou que os problemas que culminaram a sua única derrota no UFC. A confiança do brasileiro, no entanto, não aparece como novidade para o duelo confirmado. O lutador afirmou "voltar as raízes" para chegar novamente "ao caminho das vitórias", que foi visto como um quando e não se.

— Eu acho que foi uma luta bem parelha, sim, mas ele realmente estava um passo à frente. Ele foi um cara que tecnicamente matou vários detalhes do meu jogo. Acho que faltou um pouco de eu estudar um pouco mais ele também, entender um pouco mais ele dentro da luta. Mas já estamos vendo o que fazer nos treinamentos, de voltar um pouco as raízes do jiu-jitsu e tudo mais. Então estamos bem confiantes — analisou.

Caio sofreu revés em última luta no UFC

Caio Borralho sofreu o amargo gosto da derrota pela primeira vez desde 2015 ao ser superado por Nassourdine Imavov no UFC Paris. Durante a luta principal, o franco-russo levou a melhor na decisão unânime, ganhando todos os rounds em duas das papeletas e perdendo apenas um assalto na visão do terceiro juiz.

Mesmo com a derrota dominante, Borralho manteve a cabeça em pé. Com a família presente na arena em Paris, ele desejou feliz aniversário a Liam, seu filho, e declarou que precisa retomar sua ''adrenalina''. O brasileiro ainda prometeu que vai voltar a vencer e atuar bem. E a oportunidade enfim chegou.