Ex-campeão do UFC se envolve em confusão em Miami; veja

A luta entre Jake Paul e Anthony Joshua não só teve briga dentro dos ringues. O ex-campeão do UFC, o norte-americano Andrei Arlovski se envolveu em uma pancadaria no Kaseya Center, em Miami, na Flórida, na última sexta-feira (19). A briga, que aconteceu na entrada da arena, foi com o Youtuber Jack Doherty e com amigos que acompanhavam o influenciador. Anthony Joshua venceu por nocaute, no sexto assalto, Jake Paul que faziam a luta principal dos pesos pesados. Ninguém foi preso na confusão.

Veja o momento da briga

A pancadaria começou por causa de um esbarrão. Um membro da equipe do Youtuber Jack Doherty começou a discutir com Andrei Arlovski e deu um soco no lutador. O norte-americano não deixou barato e revidou a agressão quando começou uma confusão generalizada. Uma terceira pessoa também entrou na briga e acabou sendo agredida com chutes pelo lutador. A briga acabou depois que algumas pessoas que assistiam a confusão levaram Andrei Arlovski até o elevador da arena Kaseya Center.

Ex-campeão de UFC começou a carreira no fim da década de 90

Andrei Arlovski, hoje, acumula 34 vitórias e 24 derrotas na carreira. Ele foi campeão dos pesos-pesados no UFC ao vencer Tim Sylvia há 20 anos. O lutador chegou a defender o título por duas vezes, mas o próprio Tim Sylvia foi quem recuperou o cinturão da categoria em 2006. O norte-americano começou a carreira como lutador de MMA em 1999.

Em 2014, Andrei Arlovski voltou ao UFC. Até o ano passado lutava nos eventos organizados por Dana White.

Assista aos melhores momentos do evento:

