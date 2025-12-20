Anderson Silva anuncia novo plano de carreira fora dos ringues
Brasileiro vence o ex-campeão do UFC, Tyron Woodley, por nocaute no boxe
- Matéria
- Mais Notícias
Aos 50 anos, Anderson Silva pode afirmar que já se aventurou em diferentes organizações e artes marciais durante sua carreira no esporte. O brasileiro se consolidou no mundo das lutas e registrou recordes impressionantes no UFC. Nesta sexta-feira (19), um novo plano de carreira foi anunciado após o nocaute sobre Tyron Woodley no boxe.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Não, o "Spider" não vai abandonar os ringues de vez. O ex-campeão do UFC, inclusive, aproveitou a vitória para desafiar o algoz Chris Weidman para uma nova revanche. Apesar disso, uma posição nas forças armadas dos Estados Unidos parece ser o próximo objetivo.
— Eu vou voltar para o trabalho agora e começar meu curso na academia de polícia do Departamento de Polícia de Beverly Hills — disse na entrevista pós-luta.
Esta foi a quarta vitória de Anderson no boxe profissional, sem contar com os outros combates que o brasileiro fez há mais de 20 anos. Desde que saiu do UFC, o brasileiro venceu nomes como Tito Ortiz, Julio Cesar Chavez Jr e, agora, Tyron Woodley.
— Olhem para esses caras. Eu tenho jovens me empurrando, os meus técnicos e o meu time no Brasil. Estou muito feliz de poder continuar fazendo o que amo, irmão. Tentei manter a distância, mas tive muita sorte. Obviamente, a sorte é o preparo e eu tenho muita sorte porque me preparo muito — comentou Anderson após a luta.
Outro brasileiro brilhou em luta de abertura nesta sexta-feira (19)
Keno foi o responsável por abrir a noite do evento que contava com Anderson Silva, Tyron Woodley, Jake Paul e Anthony Joshua no card principal. Em meio a grandes expectativas, o pugilista brasileiro dominou Diarra Davis Jr e venceu bem em sua estreia profissional, com direito a knockdown no primeiro assalto.
A vitória foi dada por decisão unânime dos juízes, com parcial tripla de 40-35, e muito comemorada por Marley nas redes sociais. Na publicação, o brasileiro abriu o jogo sobre a estreia e garantiu que essa luta foi apenas "o primeiro passo".
— A estreia no boxe profissional foi do jeito que tinha que ser: sonho realizado, desafio encarado, objetivo alcançado. Treinei em silêncio, aguentei dor e me cobrei muito todos os dias pra chegar pronto até aqui. Hoje eu provei pra mim mesmo que todo sacrifício valeu a pena, com o apoio de uma equipe que esteve comigo do começo ao fim. Levantei os braços não só pela vitória, mas por tudo que me trouxe até aqui — escreveu Keno.
Assista aos melhores momentos do evento:
➡️ VÍDEO: Nocaute avassalador de Anthony Joshua sobre Jake Paul
➡️ VÍDEO: Aos 50 anos, Anderson Silva nocauteia Woodley e volta com tudo ao boxe
RESULTADOS
Jake Paul x Anthony Joshua
📆 Data: 19 de dezembro de 2025
🌍 Local: em Miami, nos Estados Unidos
Card Principal
Peso pesado, 8 rounds
Anthony Joshua (29-4, 26 KOs) venceu Jake Paul (12-2, 7 KOs) por nocaute no R6
Luta peso-leve júnior - unificação dos cinturões Ring/IBF/WBA/WBO, 12 rounds
Alycia Baumgardner (16-1, 7 KOs) venceu Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs) por decisão unânime
Luta peso-cruzador, 6 rounds
Anderson Silva (4-2, 3 KOs no boxe, 34-11 no MMA) venceu Tyron Woodley (0-3 no boxe, 19-7-1 no MMA) por nocaute - R2
Luta peso-leve júnior, 6 rounds
Jahmal Harvey (2-0, 1 KO) venceu Kevin Cervantes (5-1, 5 KOs) por decisão unânime
Card Preliminar
Luta pelo título indiscutível do peso-galo, 10 rounds
Cherneka Johnson, (19-2, 8 KOs) venceu Amanda Galle (12-1-1, 1 KO) por decisão unânime
Luta pelo cinturão peso-leve WBC, 10 rounds
(C) Caroline Dubois (12-0-1, 5 KOs) venceu Camilla Panatta (8-3-1, 1 KO) por decisão unânime
Luta pelo cinturão peso-palha WBC, 10 rounds
(C) Yokasta Valle (34-3, 10 KOs) venceu Yadira Bustillos (11-2, 2 KOs) por decisão majoritária
Luta peso meio-médio, 8 rounds
Avious Griffin (18-1, 17 KOs) venceu Justin Cardona (10-2, 5 KOs) por KO - R1
Luta peso-cruzador, 4 rounds
Keno Marley (1-0) venceu Diarra Davis Jr (2-2, 1 KO) por decisão unânime
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias