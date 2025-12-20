Vitor Belfort se manifesta após morte de ex-UFC: 'Vou sentir sua falta'

Darrell Gholar faleceu na última sexta-feira (15), aos 63 anos, por complicações em decorrência do AVC que sofreu em 2013. Vitor Belfort, ex-campeão do UFC, lamentou a morte do amigo, campeão mundial de luta greco-romana e que também lutou no Ultimate.

— Nós treinamos muito. Vou sentir sua falta — escreveu Belfort, em publicação nas redes sociais.

Vitor Belfort lamenta morte do ex-UFC Darrel Gholar (Foto: Reprodução/Instagram)

Carreira importante no wrestling

Gholar foi capitão da equipe de luta livre da Universidade de Minnesota durante a faculdade e ainda foi tricampeão nacional após encerrar sua carreira universitária. Além disso, o americano foi capitão da seleção no Campeonato Mundial de 1986 e suplente na equipe olímpica, em Seul, 1988.

Com uma carreira estabelecida no wrestling, Gholar começou a dar seus primeiros passos no MMA. De acordo com o jornalista Marcelo Alonso, o ex-lutador se mudou para o Brasil na década de 90 e foi um dos primeiros atletas estrangeiros a ensinar wrestling para os brasileiros no vale-tudo. Foi nesse momento em que a história de Darrell cruzou com a de Vitor Belfort. O americano também trabalhou com nomes como Minotauro, Dan Henderson e Bas Rutten.

Vitor Belfort é o 3º da esquerda para direita, e Darrel Gholar é o 5º da esquerda para direita (Foto: Reprodução/Instagram/Marcelo Alonso)

Gholar participou do UFC 18, realizado em 1999, onde foi finalizado por Evan Tanner, com um mata-leão. Ao todo, o americano competiu 11 vezes no MMA, acumulando um cartel de 5 vitórias e 6 derrotas, em três anos de carreira. Em 2001, o ex-lutador participou do Campeonato Mundial de Vale Tudo, organizado em Recife. Na ocasião, derrotou Silmar Rodrigo e Fabrini de Souza para levar o título.

Gholar sofreu um AVC em 2013, devido a complicações da hipertensão, que o deixou com sequelas como uma paralisia em alguns membros do corpo. Dez anos depois, em 2023, o americano recebeu a Medalha da Coragem pelo Hall da Fama Nacional da Luta Livre.

