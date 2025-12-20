O nocaute sobre o ex-campeão do UFC, Tyron Woodley, pôs em evidência a força e talento de Anderson Silva. Aos 50 anos, o brasileiro brilhou no ringue e conquistou nova vitória impressionante no boxe profissional, que rendeu até desafio para antigo algoz. Poucos minutos depois, a resposta chegou em forma de confirmação.

Quem acompanhou a carreira de Anderson no UFC conhece bem sua rivalidade contra Chris Weidman. Conhecido como Spider Silva, o brasileiro ainda tem como "pedra no sapato" o adversário que nunca conseguiu derrotar no octógono. Ainda no ringue, o lutador aproveitou para chamar o adversário para uma segunda revanche.

— Alguém me disse: 'Você é o homem-aranha, quem é o seu Venom?'. O meu Venom é o Chris Weidman. Chris, eu sei que você machucou seu braço. Mas vou esperar você ficar melhor. Vamos dar um show e mostrar como ex-lutadores do UFC podem fazer um bom trabalho no boxe —

A brincadeira sobre os personagens da Marvel foi acompanhada por Weidman de casa, e não demorou para o "The All American" aceitar o desafio e o papel de "Venom". O norte-americano, então, respondeu a oferta nas redes sociais.

— Parabéns para o Anderson Silva. Ele me desafiou. O seu Venom está aqui. Te vejo em breve — escreveu Weidman.

Muita história entre os rivais

Os dois atletas têm um histórico marcante no octógono. Em 2013, quando se enfrentaram pela primeira vez no UFC, "Spider" defendia uma sequência de 16 vitórias e 10 defesas consecutivas de cinturão. Weidman, que na época tinha apenas nove lutas profissionais, conseguiu derrotar o brasileiro nas duas ocasiões em que se encontraram.

Desde que se afastou do MMA em 2020, Silva participou de cinco lutas de boxe, acumulando duas vitórias, uma derrota e dois empates. Weidman, por sua vez, aposentou-se do MMA este ano e fará sua estreia no boxe profissional neste confronto.

UFC 162: Chris Weidman nocauteia Anderson Silva (FOTO: Reprodução)

Anderson Silva anteriormente havia declarado que sua história competitiva com rival estava encerrada, afirmando que teria que "dormir" com o fato de ter perdido para a zebra. No entanto, essa posição mudou com a intermediação da empresa de Jake Paul, com quem o brasileiro já havia lutado - e perdido.

A segunda revanche entre os adversários históricos precisou ser cancelada indefinitivamente poucos dias antes do duelo marcado para o dia 14 de novembro – que, depois, mudou para 19 de dezembro. Apesar da grande expectativa dos fãs, o Weidman se lesionou e precisou desistir do evento. Em vídeo nas redes sociais, o norte-americano revelou detalhes dos problemas enfrentados durante a preparação.

Anderson Silva anuncia novos planos de carreira

Aos 50 anos, Anderson Silva pode afirmar que já se aventurou em diferentes organizações e artes marciais durante sua carreira no esporte. O brasileiro se consolidou no mundo das lutas e registrou recordes impressionantes no UFC. Nesta sexta-feira (19), um novo plano de carreira foi anunciado após o nocaute sobre Tyron Woodley no boxe.

Não, o "Spider" não vai abandonar os ringues de vez. O ex-campeão do UFC, como já mencionado, aproveitou a vitória para desafiar o algoz Chris Weidman para uma nova revanche. Apesar disso, uma posição nas forças armadas dos Estados Unidos parece ser o próximo objetivo.

— Eu vou voltar para o trabalho agora e começar meu curso na academia de polícia do Departamento de Polícia de Beverly Hills — disse na entrevista pós-luta.