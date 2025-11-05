Dana White abriu o jogo sobre como o UFC lidou com os supostos esquemas de apostas durante o Fight Night do último sábado (1º). Logo após o fim do duelo entre Isaac Dulgarian e Yair Del Valle acontecer, o Ultimate acionou o FBI para que a investigação pudesse acontecer com rapidez. A agência de segurança dos Estados Unidos, então, assumiu a apuração do processo, enquanto o lutador envolvido foi desligado da organização.

continua após a publicidade

➡️ Com luta principal, conheça os oito brasileiros do card no UFC Vegas 111

Antes mesmo da luta começar, segundo Dana, o UFC entrou em contato com Dulgarian e sua equipe para confirmar se haveria algum problema de saúde. A preocupação surgiu com a movimentação repentina nas "odds" em famosas casas de aposta. Apesar disso, o lutador negou qualquer interferência no combate.

— Nós ligamos para o lutador e seu advogado e dissemos: "O que está rolando? Há umas movimentações estranhas de apostas acontecendo na sua luta. Você está lesionado? Você deve dinheiro a alguém? Alguém te contatou?" E o garoto disse: "Não, de jeito nenhum. Vou matar esse cara". Então dissemos: "Ok". A luta acontece, interrupção no primeiro round por mata-leão. E literalmente a primeira coisa que fizemos foi ligar para o FBI. Ligamos para o FBI e já me encontrei com o FBI duas vezes só hoje — disse Dana, em entrevista ao "TMZ Sports".

continua após a publicidade

Não é novidade o pulso firme do UFC em relação lutadores e equipes envolvidos com manipulação de resultados. Como é redigido em contrato, qualquer empregado do Ultimate está proibido de apostar. Dessa maneira, White afirmou que se tornará "o pior inimigo" par qualquer um que cometer esses atos ilegais.

— Se você tentar fazer isso... Sempre fui bastante vocal e aberto quanto a isso, nós seremos seu pior inimigo. Nós vamos imediatamente atrás de você, com tudo que temos, com o FBI e quem mais for necessário. Nós faremos todo o possível para garantir que você vá para a prisão — completou o presidente.

continua após a publicidade

A atuação de Dulgarian no ringue, durante o UFC Vegas 110, recebeu fortes críticas antes mesmo da possível manipulação de resultados. No pós-luta do norte-americano, o comentarista Michael Chiesa chegou a definir o desempenho como "um lixo completo". Além de afirmar que o compatriota "não deveria estar no UFC" pela maneira como parecia não se esforçar para defender o mata-leão.

Mesmo com as probabilidades a seu favor, Isaac não desafiou Dell Valle durante a luta, principalmente quando a disputa foi ao chão. O cubano conseguiu a queda na primeira tentativa e logo conseguiu pegar as coisas do adversário.

Isaac Dulgarian no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @isaac_dulgarian)

Após a polêmica ganhar notoriedade nas redes, outros lutadores foram a público expor que já receberam propostas para entregar lutas no UFC. A atitude de Vanessa Demopoulos, Vice Morales e Lando Vannata, no entanto, recebeu críticas de Dana White. Segundo o presidente, o correto deveria ter sido a pronta denúncias desses atletas, que, agora, serão interrogados pelo FBI.

Comunicado na íntegra do UFC

"Assim como muitas organizações esportivas profissionais, o UFC trabalha com um serviço independente de integridade de apostas para monitorar as apostas em nossos eventos.

Nosso parceiro de integridade de apostas, o 'IC360', monitora as apostas em todos os eventos do UFC e está conduzindo uma investigação completa dos fatos que envolvem a luta entre Dulgarian e Del Valle, no sábado, 1º de novembro.

Levamos essas alegações muito a sério e, além da saúde e segurança de nossos lutadores, nada é mais importante do que a integridade do nosso esporte."

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Entenda o caso de apostas

O lutador norte-americano chegava para o confronto com pleno favoritismo sobre o adversário, mas as "odds" mudaram poucas horas antes do início da luta. Com a movimentação repentina, inclusive, duas casas de apostas decidiram devolver o dinheiro dos clientes que perderam com a derrota de Dulgarian.

A suspeita surgiu, então, com o aumento consideravelmente de apostas para finalização no primeiro round – o exato resultado do duelo. Ademais, o histórico do lutador envolvido também entrou para a equação. O norte-americano Isaac Dulgarian era atleta do técnico James Krause, banido do UFC por participação em um escândalo de apostas em 2022.

Como resultado, além da derrota, Dulgarian foi dispensado do plantel pelo UFC. O jornalista Ariel Helwani foi o primeiro a divulgar a expulsão e destacou que o motivo teria sido o envolvimento do lutador com apostos, o que é proibido por contrato pela organização.

Tradução: "Isaac Dulgarian, que foi finalizado por Yadier del Valle na noite passada, foi dispensado pelo UFC, segundo fontes. A dispensa foi anunciada hoje. O motivo oficial foi atribuído à derrota de ontem à noite, porém, a luta foi alvo de controvérsia depois que uma grande quantidade de apostas começou a ser feita na derrota de Dulgarian, um dos favoritos, no primeiro round, o que de fato aconteceu."