UFC 321 termina 'sem resultado' na luta principal pelo cinturão após golpe ilegal
Evento foi realizado em Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
O final da luta principal terminou com vaias do público, em Abu Dhabi, e sem resultado – o famoso "no contest (NC). Neste sábado (25), o campeão Tom Aspinall se manteve com o título dos pesados, mesmo sem confirmar a vitória sobre o francês Cyril Gane no UFC 321. O juíz precisou encerrar o combate devido a um golpe ilegal que atingiu o inglês em ambos os olhos.
Como foi a luta principal no UFC 321?
Primeiro round: Sem surpresas, a luta entre os gigantes do UFC começou com forte trocação, e os golpes eram bem conectados de ambos os lados. A guarda baixa de Gane não significava passividade no duelo, e Aspinall logo começou a sofrer com o nariz sangrando. Os chutes do inglês ainda entrava, o que desiquilibrou o adversário. A luta precisou ser encerrada após um golpe ilegal do francês – dedo no olho direito.
Brasileiros do UFC neste sábado (25)
O início do UFC 321 não foi bom para os torcedores que acordaram cedo para acompanhar a luta de Jaqueline Amorim. Contra a japonesa Mizuki Inoue, a primeira representante do Brasil no dia não entregou um bom desempenho e terminou com a derrota por decisão unânime.
Ainda no card preliminar, Valter Walker está em uma ascendente na carreira e confirmou a boa fase no UFC 321 deste sábado (25). Como prometido, o brasileiro conquistou a vitória contra inglês Louie Sutherland por finalização na "botinha" ainda no primeiro round. Enquanto o brasileiro buscava uma oportunidade de levar a luta para o chão, Sutherland tinha a confiança do currículo de nocautes.
Sutherland manteve Walker a uma boa distância e encaixava forte chutes, que chegaram a balançar o oponente. A oportunidade perfeita enfim chegou com 4 minutos para o fim do round, e o brasileiro aproveitou para jogar o adversário no chão. A partir daí, a promessa não demorou para ser concretizada: vitória de Valter Walker por finalização de calcanhar.
Na luta co-principal do dia, mais um cinturão para o Brasil confirmado! Mackenzie Dern é a nova campeã mundial do UFC na categoria do peso-palha. Em um duelo acirrado e intenso, com forte boxe e jíu-jitsu, a brasileira superou a compatriota Virna Jandiroba por decisão unânime. A lutadora, então, confirma a vantagem sobre a adversária pela segunda vez no Ultimate.
Confira os resultados do UFC 321
FICHA TÉCNICA
UFC 321
📆 Data: 25 de outubro de 2025
⏰ Horário: A partir de 11h (horário de Brasília)
🌍 Local: Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 15 horas
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Luta entre Tom Aspinall (ENG) e Cyril Gane (FRA) termina em "no contest"
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Mackenzie Dern (BRA) vence Virna Jandiroba (BRA) por decisão unânime
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (RUS) vence Mario Bautista (EUA) por decisão unânime
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (RUS) venceu Jailton "Malhadinho" Almeida por decisão divida
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Azamat Murzakanov (RUS) venceu Aleksandar Rakic (SER) por nocaute técnico no primeiro round
Card Preliminar - 11 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Quillan Salkilld (AUS) venceu Nasrat Haqparast (MAR) por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (RUS) venceu Jun Yong Park (KOR) por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (SVK) venceu Mateusz Rebecki (POL) por decisão majoritária
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (BRA) venceu Louie Sutherland (ENG) por finalização no primeiro round
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (ENG) venceu Jose Miguel Delgado (MEX) por decisão unânime
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (EGY) venceu Chris Barnett (ESP) por decisão unânime
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Mitch Raposo (EUA) venceu Azat Maksum (KAZ) por decisão unânime
Peso-palha (até 52,1 Kg): Mizuki Inoue (JPN) venceu Jaqueline Amorim (BRA) por decisão unânime
