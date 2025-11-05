Não é o UFC: Charles do Bronx revela verdadeira 'paixão' na vida

Charles "do Bronx" Oliveira já foi campeão mundial e conta com inúmeros recordes no UFC, mas não são as lutas o que o lutador decidiria fazer como profissão, se tivesse escolha. Entre os tatames e o campo, onde pode viver com os cavalos, o brasileiro prefere ficar ao lado dos animais. Por isso, a corrida de cavalos, além de hobbie, é uma das maiores paixões do peso-leve.

continua após a publicidade

➡️ UFC aciona o FBI por suspeita de manipulação de resultados; entenda

— Eu sou apaixonado por isso. Eu falo para todo mundo: "O cavalo é a minha paixão". É a minha válvula de escape para eu espairecer a mente de algo — disse Do Bronx, em entrevista ao influenciador Jon Vlogs.

A origem humilde, no interior de São Paulo, fez com que a luta se transformasse em profissão para Charles, que precisava dos prêmios da vitória para ajudar a família. Com a experiência e talento, o sucesso não demorou para chegar, assim como o cinturão do UFC. Apesar disso, se pudesse escolher desde o início, Do Bronx teria trabalho com cavalos para viver.

continua após a publicidade

— Porém, o que Deus colocou na minha vida para mudar a história da minha família foi a luta, então eu foco é na luta. Se eu fosse um cara que não precisa de nada, com certeza estava nisso. É o que eu amo. Sou apaixonado nessa p@@@ — completou.

Charles do Bronx em corrida de cavalo (Foto: Reprodução/Instagram:@charlesdobronxs)

Após UFC Rio, Do Bronx foi campeão em corrida de cavalos

Demorou apenas sete dias para Charles "do Bronx" Oliveira conquistar mais uma vitória no mês de outubro após o UFC Rio. Em um sábado, no dia 11, o brasileiro finalizou o polonês Mateusz Gamrot e, na semana seguinte, se consagrou novamente ao vencer uma corrida de cavalo na Argentina. A realização fora dos octógonos foi muito celebrada pelo ex-campeão do UFC nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Na 12ª corrida da programação de domingo, Do Bronx mostrou que suas paixões vão além do octógono. Entusiasta das corridas da raça American Trotter, modalidade em que os cavalos competem no trote puxando uma pequena charrete de duas rodas chamada sulk, o brasileiro conduziu seu cavalo Gora Mel Escorpion à vitória na prova de 1.650 metros.

— Hoje realizei mais um grande sonho meu. Vencer na argentina uma grande carreira com GORA MERMERBY ESCORPION e ainda mais em um grade premio como o nacional. E que corrida. Obrigado a todos que me ajuda e acredita em meus sonhos. Obrigado. — escreveu Do Bronx.