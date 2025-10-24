Comentarista do UFC analisa luta de brasileiras por cinturão: 'Insignificante'
Din Thomas não acredita na importância deste confronto para o mundo da luta
O Brasil confirma mais um cinturão com a luta entre Virna Jandiroba e Mackenzie Dern no UFC 321 deste sábado (25). Embora seja de grande feito para o país e para as atletas, o ex-lutador e comentarista Din Thomas não acredita na importância deste confronto para o mundo da luta. As brasileiras entram no octógono pelo duelo co-principal do evento numerado.
— Já houve… e digo isso com respeito. E estou tentando ser o mais respeitoso possível. Já houve uma luta pelo título mais insignificante na história do UFC? Ninguém parece ao menos se importar ou ter olhos para essa luta — disse Thomas, em entrevista ao podcast "On Paper with Anthony Smith".
Tradução: "Din Thomas é absolutamente implacável sobre a luta pelo título entre Virna Jandiroba e Mackenzie Dern no UFC 321"
Com uma longa e pioneira história, Thomas registra 26 vitórias e nove derrotas como lutador de MMA. Aos 49 anos, o norte-americano está aposentado dos confrontos profissionais, mas se mantém perto octógono como analista e comentarista do UFC.
Apesar do desinteresse do ex-lutador, a disputa pelo cinturão peso-palha foi confirmado pelas brasileiras na pesagem oficial desta sexta-feira (24). Virna e Dern bateram o peso no limite da categoria – até 52,1 kg.
Duelo de brasileiras e cinturão dos pesados no UFC 321
A noite com duas disputas de cinturão está garantida para os fãs do UFC: Tom Aspinall vs. Cyril Gane e Virna Jandiroba x Mackenzie Dern. Na luta principal, o campeão dos pesados subiu na balança com 115,6 kg, enquanto o desafiante francês registrou 112,2 kg. Ambos estiveram com folga do limite da categoria de até 120,2 kg.
Pelo lado das brasileiras, no segundo confronto mais importante do UFC 321, o peso foi batido com perfeição. Virna e Mackenzie, então, oficializaram a revanche (em 2020, Mckenzie venceu Virna por decisão unânime dos juízes) que marca, neste sábado (25), a disputa pelo cinturão do peso-palha.
