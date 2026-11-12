Dez pessoas são presas por briga entre Merab e Nurmagomedov

Dez pessoas foram presas pela polícia de Abu Dhabi após uma briga envolvendo integrantes dos grupos dos lutadores Merab Dvalishvili e Usman Nurmagomedov em um hotel da cidade, na quarta-feira (12). O conflito ocorreu no saguão do hotel Yas Hilton e resultou em prisões e investigações. A Polícia Geral de Abu Dhabi confirmou a detenção de oito indivíduos diretamente envolvidos na briga e de mais duas pessoas que registraram o incidente em vídeo.

Todos foram encaminhados ao Ministério Público para os procedimentos legais, conforme as leis locais. Apesar da repercussão, as autoridades não divulgaram os nomes dos detidos nem confirmaram oficialmente se Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov ou Umar Nurmagomedov estão entre eles.

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"A Polícia Geral de Abu Dhabi conseguiu prender oito indivíduos envolvidos em uma briga ocorrida na entrada de um dos hotéis, após desentendimentos anteriores entre eles. Também conseguiu prender duas pessoas que filmaram o incidente e tomou as medidas legais necessárias, encaminhando-as ao Ministério Público para dar continuidade aos procedimentos de acordo com as leis vigentes"

Confusão entre Usman Nurmagomedov e Merab (Foto: Reprodução/X)

Há relatos não confirmados oficialmente de que Umar Nurmagomedov, irmão de Usman e adversário antigo de Merab, também participou da confusão. Os dois já se enfrentaram no UFC 311, em janeiro de 2025, quando Merab manteve o cinturão peso-galo ao vencer por decisão unânime.

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➡️ VÍDEO: Usman Nurmagomedov agride Merab por trás em hotel

O confronto começou quando Usman Nurmagomedov se aproximou de Merab Dvalishvili e desferiu um tapa no rosto do georgiano, que concedia entrevista no local. A partir daí, os grupos dos dois lutadores se envolveram em uma briga generalizada. Usman apareceu posteriormente com um corte no rosto e alegou ter sido atacado em desvantagem numérica.

A Real American Freestyle (RAF), organização responsável pelo evento marcado para este sábado (14) em Abu Dhabi, anunciou que Usman Nurmagomedov está proibido de participar do show. As situações de Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov, ambos escalados para lutar, permanecem indefinidas enquanto a promoção aguarda uma resolução oficial do caso. Merab deve enfrentar o brasileiro Marlon Moraes em uma luta de wrestling, e Umar está programado para enfrentar o americano Urijah Faber.

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A RAF informou que está colaborando com as autoridades locais para lidar com as consequências do incidente e decidir os próximos passos em relação aos atletas envolvidos.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.