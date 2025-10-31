Treinador do Poatan revela atitude 'demais' de campeão do UFC

Ao lado de Alex Pereira, o ex-campeão Glover Teixeira se mantém na elite do mundo das lutas. O brasileiro é o treinador de Poatan e continua atento aos bastidores do UFC, incluindo outros donos de cinturão como Khamzat Chimaev. Em entrevista ao Ultimate, o ex-lutador dos pesados elogiou o talento do checheno, mas destacou ainda um "problema" nos treinos.

continua após a publicidade

➡️ Halloween 'amaldiçoa' despedida de Anderson Silva no UFC; entenda

Invicto no MMA, Chimaev não tem dificuldades para impor seu jogo e confirmar vitórias no ringue. O checheno conquistou o cinturão dos médios ao derrotar Dricus du Plessis por decisão unânime, em agosto deste ano. Mesmo com atuação contestada na ocasião, a intensa dedicação nos treinos fez valer mais uma vez no UFC.

Essa intensidade, no entanto, não é bem vista por Glover. O problema central seria a escolha de lutadores de menor nível para um treino muito forte, o que pode ser prejudicional para Chimaev a longo prazo.

continua após a publicidade

— Ele é ótimo. Fala e cumpre o que promete. É um lutador incrível. O único ponto que não gosto é que, às vezes, ele treina com caras abaixo do nível dele e acaba batendo forte demais neles. Mas é um grande lutador e também sabe se comunicar — revelou Teixeira.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Apesar da análise do ex-campeão dos pesados, Chimaev não apresenta ser uma questão direta para seu "pupilo" no UFC devido a diferença de categorias. O checheno se manteve nos médios, e Poatan afirmou que planeja subir para o peso-pesado. Essa mudança deixaria o brasileiro duas divisões acima de Khamzat.

continua após a publicidade

A larga diferença de peso não perece assustar o atual dono do título dos médios. No dia seguinte ao UFC 320, Chimaev voltou a desafiar Poatan nas redes sociais e, dessa vez, seguiu a decisão do brasileiro de subir de categoria. Com isso, a suposta luta seria no peso-pesado.

— Estou pronto para lutar com você na categoria peso-pesado, você não encontrará uma superluta melhor do que a nossa luta, sem "chama", isso é esmagar todo mundo — escreveu Chimaev.

Entenda mudança para os pesados de Poatan no UFC

Alex Poatan fez história no UFC 320 e reconquistou o cinturão meio-pesado na madrugada do dia 5 de outubro. Após a luta brutal, que terminou com um nocaute em 80 segundos, o brasileiro revelou que havia planejado desafiar Jon Jones nas disputas que acontecerão na Casa Branca, porém optou por não fazer em respeito à perda sofrida pela lenda do MMA.

— Eu queria lutar no peso-pesado. Eu ia fazer um desafio, mas ok. Esquece. Sim, eu estou afim (de lutar no pesado). Eu tinha alguém em mente. Eu estou aqui para fazer meu trabalho e não para desrespeitar ninguém. Galera, não façam comentários ruins. Eu estou respeitando. Só queria mostrar o meu sentimento — disse Poatan, em entrevista ao UFC Fight Pass.

Dessa maneira, caso Poatan confirme a mudança de categoria, o caminho "natural" de Dana White leva a um confronto direto com Aspinall ou Gane – duelo que foi interrompido após golpe ilegal. Outra opção seria o retorno de Jon Jones para os octógonos no UFC Casa Branca, como foi pedido pelo próprio brasileiro.