Ex-campeão do UFC, Deiveson Figueiredo sofre grave acidente; confira

A manhã desta quinta-feira (30) foi de tensão para a estrela do UFC Deiveson Figueiredo. O ex-campeão peso-mosca do UFC sofreu um acidente de carro impressionante na capital paraense, Belém.

Deiveson: bicampeão do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

O próprio lutador foi às redes sociais para relatar o ocorrido e, felizmente, tranquilizar seus fãs, afirmando que estava bem apesar da gravidade da situação.

Deiveson publicou imagens fortes que mostram seu carro tombado no meio da via, com os vidros estilhaçados, evidenciando a violência do impacto. Segundo o atleta, o acidente foi causado por outro veículo em alta velocidade.

"Uma moça em alta velocidade, aparentemente parecia está em fuga, surgiu de uma rua secundária (…) atingindo o meio do meu veículo, fazendo o carro que eu estava capotar por várias vezes", detalhou o lutador em sua postagem.

Ex-campeão do UFC Deiveson Figueiredo sofreu acidente de carro nesta quinta-feira (30) (Foto: Reprodução / Instagram)

Em um segundo vídeo, Deiveson Figueiredo mostrou o veículo sendo rebocado por um guincho e celebrou o fato de não ter sofrido ferimentos graves.

"Obrigado Deus. Livramento hoje e sempre", escreveu o ex-campeão, aliviado.

O "Deus da Guerra" é um dos maiores nomes do MMA nacional e vem de vitória recente no UFC Rio, realizado no início de outubro, quando superou Montel Jackson.

Chris Weidman e Anderson Silva explicam 'beijo' em encarada no UFC: 'Não somos homofóbicos'

Mesmo quem não é fã fervoroso de UFC, viveu a rivalidade entre Anderson Silva e Chris Weidman na temporada de 2013. Eles se enfrentaram duas vezes no Ultimate, mas foi uma cena fora do octógono que se perpetuou na memória do público. Nesta quarta-feira (29), o momento foi recebido com brincadeiras pelos lutadores durante entrevista ao "The Ariel Helwani Show".

— Ah, meu Deus, ele tem belos lábios. Eu amo esse cara. Tenho certeza de que ele sentiu do mesmo jeito. Eu nem percebi que nossos lábios se tocaram desse jeito. Você não percebeu né? — disse Weidman.

— É tão intenso, o Chris entrou, eu entrei e ninguém deu o passo para trás. O lado bom é que as pessoas acham que somos homofóbicos, mas não somos, essa é a prova! Os lutadores não são homofóbicos — brincou o Spider.

O suposto "beijo" entre Weidman e Silva aconteceu na encarada antes do primeiro duelo, no UFC 162, em julho de 2013. Quando o entrevistador apresentou a foto, os lutadores riram ao relembrar o momento e explicar o motivo de tocarem os lábios. Eles contaram ainda que, mesmo após mais de 10 anos, o registro é usado para piadas de Dia dos Namorados.

— Acho engraçado porque nós temos praticamente a mesma altura, então os dois se aproximaram, nós dois decidimos não levantar as mãos, então não tem nenhuma barreira. Aí o pessoal conseguiu umas boas fotos da gente parecendo que estamos nos beijando. Já brincaram comigo mandando essas fotos nos Dias dos Namorados (risos) — contou o norte-americano.