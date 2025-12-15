O verdadeiro motivo da pausa de Ilia Topuria se tornou um dos grandes mistérios do UFC moderno, e muitas teorias foram formadas. Nesta segunda-feira (15), o campeão linear dos leves enfim abriu o jogo sobre os problemas pessoais enfrentados que culminaram no seu afastamento do octógono. O lutador destacou que o silêncio, até o momento, foi uma tentativa de proteger a família.

Após semanas de silêncio, o georgiano compartilhou um comunicado oficial, nas redes sociais, onde revela a motivação por trás da sua pausa no UFC.

— Nos últimos meses, fui alvo de pressões severas e inaceitáveis, incluindo ameaças de divulgação de falsas alegações de violência doméstica, a menos que fossem cumpridas exigências financeiras. Estas alegações são totalmente infundadas. Minha decisão inicial de permanecer em silêncio foi tomada exclusivamente para proteger meus filhos, que são a parte mais importante da minha vida. No entanto, compreendi que, nessas circunstâncias, o silêncio não protege a verdade – ele permite que narrativas falsas se difundam — escreveu Topuria.

A expectativa para o retorno de Topuria ao octógono era alta desde a conquista do cinturão do peso-leve contra Charles do Bronx no UFC 317 em junho de 2025. Em meio a troca de farpas com Paddy Pimblett e Arman Tsarukyan, o futuro do georgiano continuava incerto no Ultimate.

O período de Ilia fora do octógono se tornou longo e rumores rodavam entre a imprensa e os fãs, como a separação da ex-esposa Giorgina. Esse último, inclusive, nunca foi confirmado oficialmente pelo lutador ou pela empresária.

Futuro dos leves no UFC

Após finalizar Dan Hooker, a expectativa de Tsarukyan era receber a disputa de cinturão contra Ilia Topuria. Os planos do UFC, no entanto, foram outros.

A pausa na carreira para resolver problemas pessoais no primeiro trimestre de 2026 foi anunciada por Topuria em novembro deste ano. Logo depois, o UFC confirmou o duelo entre Paddy Pimblett e Justin Gaethje pelo cinturão interino dos leves.

— Não lutarei no primeiro trimestre do próximo ano. Estou passando por um momento difícil na minha vida pessoal. Quero me concentrar nos meus filhos e resolver essa situação o mais rápido possível. Não quero prejudicar a categoria. O UFC definirá os confrontos necessários e, assim que as questões forem resolvidas, avisarei ao UFC que estou pronto para retornar — escreveu o atual campeão.

Comunicado na íntegra de Topuria

"Nas últimas semanas, tomei a difícil decisão de me afastar temporariamente da defesa do meu título. Não foi uma decisão que tomei de ânimo leve. No entanto, quando surgem circunstâncias que ameaçam a sua integridade pessoal, a sua família e a sua reputação, chega um momento em que é necessário enfrentá-las diretamente.

Nos últimos meses, fui alvo de pressões severas e inaceitáveis, incluindo ameaças de divulgação de falsas alegações de violência doméstica, a menos que fossem cumpridas exigências financeiras. Estas alegações são totalmente infundadas. A verdade não é uma questão de opinião, é uma questão de evidência.

Todas as evidências relevantes foram cuidadosamente preservadas e documentadas, incluindo gravações de áudio, comunicações escritas, depoimentos de testemunhas e material de vídeo. Essas evidências foram apresentadas às autoridades judiciais competentes a fim de iniciar uma ação legal por tentativa de extorsão, falsificação de evidências, apropriação indevida de fundos e bens pessoais e múltiplas ameaças.

Minha decisão inicial de permanecer em silêncio foi tomada exclusivamente para proteger meus filhos, que são a parte mais importante da minha vida. No entanto, compreendi que, nessas circunstâncias, o silêncio não protege a verdade – ele permite que narrativas falsas se difundam.

Muitas pessoas enfrentaram situações semelhantes e, repetidamente, o sistema jurídico acabou por esclarecer os fatos. Hoje, estou me manifestando não apenas pela minha família e por mim mesmo, mas também para demonstrar que ninguém deve ser forçado a ceder à intimidação, manipulação ou medo. Aqueles que me conhecem podem atestar que nunca me envolvi em qualquer tipo de violência e que minha vida e carreira sempre foram guiadas pela disciplina, respeito e integridade.

Tenho total confiança no processo judicial e permitirei que o sistema jurídico determine os fatos com base em evidências.

Por respeito aos meus filhos e ao processo judicial em andamento, não farei mais declarações públicas. Peço respeitosamente que se evitem especulações e que a privacidade da minha família seja respeitada durante este momento delicado.

A verdade não requer volume, requer fatos.

Obrigado."