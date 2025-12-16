Ele se prepara para o maior desafio da carreira e admite ter medo.

O youtuber/boxeador Jake Paul terá o maior desafio de sua carreira no boxe, nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro. O norte-americano admitiu que está com medo de seu próximo adversário: Paul terá pela frente o ex-campeão unificado dos pesos pesados Anthony Joshua em duelo marcado para oito rounds de três minutos e que é oficialmente tido como uma luta profissional, longe das já comuns exibições de boxe.

Com um cartel de 12 vitórias e uma derrota no boxe profissional, Jake Paul se notabilizou por enfrentar ex-campeões do UFC mais leves e mais velhos que ele. O lutador tem, em seu currículo, vitórias sobre nomes como Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva e Nate Diaz. Agora, porém, o buraco é mais embaixo: Paul irá enfrentar um boxeador mais alto, mais pesado e com muito mais experiência e conquistas que ele - além do título dos unificados, Joshua já foi campeão olímpico em 2012.

Através de seu canal no YouTube, Jake falou sobre a preparação para o duelo com o inglês e disse que Joshua terá que matá-lo para vencê-lo. Apesar do medo, Paul falou que está ''pronto para morrer''.

— Essa luta me acordou. Essa luta me dá medo. Eu penso nela durante a noite. É difícil dormir. Eu tinha duas opções: correr ou dizer 'você não vai me parar', e eu vou provar que o mundo está errado. Esta vai ser a maior zebra da história do esporte. Esse camp foi muito difícil, muito cansativo para o corpo, mas estou aqui para me desafiar e ver do que sou capaz. Estou me preparando para a minha batalha mais dura — comentou Jake, que falou sobre o fato de ser considerado zebra:

— Essa é a luta mais desafiadora e louca que já fiz. Terei medo, especialmente sendo a zebra, com todas as fichas contra mim. Você tem que saber perseverar. Eu vou fazer o impossível. Ele vai ter que me matar para me parar - e eu estou pronto para morrer.

Jake Paul no boxe: do deboche ao respeito

Ridicularizado por suas intenções de virar profissional do boxe sendo apenas um youtuber, Jake Paul tem desafiado os críticos a cada vez que entra no ringue. Apesar das críticas por sua penúltima luta, contra um quase sessentão Mike Tyson, Paul tem começado a ser respeitado pelo trabalho.

Um nome de peso que elogiou o norte-americano recentemente foi o lendário Anderson Silva. O 'Spider' declarou que Jake Paul merecia respeito por estar ''mudando o boxe'' e que tinha muita coragem por lutar com Anthony Joshua.