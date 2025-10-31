Não é incomum que adversários em campo ou no octógono se tornem também rivais na vida. Embora aconteça, essa rivalidade não acontece entre as brasileiras Norma Dumont e Ketlen Vieira que se enfrentarão no UFC Vegas 110 deste sábado (1º). Pelo mesmo, foi o que afirmou "The Immortal" em entrevista exclusiva ao Lance!.

— Não, não tenho nenhuma rivalidade com ela, não. A gente já treinou em 2016, 2017, e eu ajudei ela no camp contra a Cat Zingano. Então, não tenho nenhuma rivalidade, não. Nunca tive nenhum problema com a Ketlen — relembrou Dumont.

A parceria entre as lutadoras aconteceu antes mesmo da estreia de Norma no UFC em 2020. Mesmo sem conflitos, Dumot e Vieira se distanciaram dentro e fora da academia. Agora, precisarão se enfrentar no ringue em busca do mesmo objetivo.

— A gente não é amiga e não tivemos mais contato. Depois que eu entrei no UFC, acho que a gente nunca mais conversou. Mas, não, é bem tranquilo. Pelo menos da minha parte, eu não sei de nada — confessou.

Enquanto Dumont ocupa a quarta colocação no peso-galo, Ketlen chega para o combate logo acima no ranking. A vitória no UFC Vegas 110, então, pode ser a última etapa para as brasileiras antes da disputa pelo cinturão do Ultimate.

Norma Dumont após vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @norma_dumont_mma)

Dificuldades no duelo para Dumont

Ketlhen conta com quatro derrotas no Ultimate, mas apenas uma foi por finalização e aconteceu em dezembro de 2019. Esse fato, aliás, pode ser um problema para Norma Dumont. Ao Lance!, a brasileira analisou as qualidades da adversária e suas chances para o "title shot".

— Eu sei da dificuldade que é, pela dificuldade da Ketlen em ser nocauteada ou ser finalizada, eu acho que isso me deixaria em uma posição muito boa (no ranking). Vou tentar até o final isso — afirmou Norma, que completou:

— Não sei se eu vou conseguir devido a própria qualidade da Ketlen que é uma atleta muito resistente. Mas eu acredito que uma vitória bem contundente, mesmo que talvez eu não consiga nocauteá-la ou finalizá-la, vai me deixar bem tranquila pra disputa de título.

A fase das lutadores é diferente, mas o duelo promete grande emoções. "The Immortal" vem de cinco vitórias consecutivas no UFC – todas por decisão unânime. A adversária, por sua vez, está com uma sequência de apenas uma vitória na organização. Apesar disso, vale destacar que a última derrota de Vieira aconteceu contra Kayla Harrison, atual campeã da categoria, em outubro de 2024.

Punição de Ketlen no UFC afetou Norma Dumont?

Em uma luta tão importante para o peso-galo feminino, é justo as brasileiras ocuparem o card preliminar? Norma acredita que não, mas defende que a decisão do UFC se trata de uma punição para com a compratriota.

O motivo seria o problema na balança, por causa do corte de peso não batido, de Ketlen em seu último duelo. No mês de maio deste ano, a número 3 do ranking ultrapassou o limite exigido pelo Ultimate, mas a luta aconteceu e terminou com vitória para a brasileira sobre Macy Chiasson por decisão unânime.