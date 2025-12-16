menu hamburguer
Alex Poatan atualiza fãs sobre possibilidade de lutar no UFC da Casa Branca

Alex Poatan revelou que sua aparição no UFC da Casa Branca não deve acontecer

João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
11:15
Alex Poatan, novo campeão do UFC, não deve lutar na Casa Branca (Foto: Reprodução Twitter ufc)
Alex Poatan não deve lutar na Casa Branca em junho do ano que vem.
Ele expressou isso em suas redes sociais.
Poatan deseja subir para o peso pesado e desafiou Jon Jones.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O brasileiro Alex Poatan relatou, através de suas redes sociais, que não deve ser um dos escolhidos de Dana White, CEO do UFC, para lutar no evento que a companhia está organizando na Casa Branca, em junho do ano que vem.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Atual campeão meio-pesado do Ultimate, Poatan publicou uma foto sua com o chefe da organização e a legendou da seguinte forma: 'Parece que a Casa Branca não vai rolar'', em tradução livre, já que a postagem foi feita em inglês.

Alex Poatan é, hoje, um dos maiores astros do UFC e recentemente deixou claro o seu desejo de subir para o peso pesado e desafiou nominalmente Jon Jones. O americano, tido por muitos como o maior lutador de todos os tempos, havia se aposentado do MMA. Porém, com o anúncio de que o UFC iria organizar um show na Casa Branca em comemoração ao aniversário de 250 anos da independência americana, ''Bones'' voltou atrás.

Desde então, o ex-campeão meio-pesado e pesado do UFC vem fazendo campanha abertamente para lutar na Casa Branca e acenou de forma positiva ao desafio de Alex Poatan, dizendo que seria ''uma honra'' enfrentar o brasileiro.

Jon Jones quer voltar da aposentadoria no UFC da Casa Branca (Foto: Sarah Stier/AFP)
Sem Poatan, UFC Casa Branca deve ter várias disputas de título

Nas últimas semanas, os rumores acerca do card organizado pelo UFC na Casa Branca se intensificaram, com o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dando pitacos sobre a montagem do evento.

O mandatário norte-americano revelou à imprensa que esperava ver oito ou nove disputas de cinturão no evento.

— O UFC vai ser no dia 14 de junho, no ano que vem. O grande Dana White está construindo uma arena. E eles vão ter 8 ou 9 lutas de campeonato, as maiores lutas que eles já tiveram. Toda as lutas serão uma luta de campeonato, e todas serão lendárias. Ele está, na verdade, aguardando as lutas agora mesmo, por 6 meses, para que ele possa fazer isso — disse Trump.

O comentarista do UFC, Joe Rogan, rebateu o presidente. Segundo Rogan, seria impossível, do ponto de vista logístico, que tantos combates por título acontecessem no mesmo evento.

