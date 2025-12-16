Alex Poatan não deve lutar na Casa Branca em junho do ano que vem.

O brasileiro Alex Poatan relatou, através de suas redes sociais, que não deve ser um dos escolhidos de Dana White, CEO do UFC, para lutar no evento que a companhia está organizando na Casa Branca, em junho do ano que vem.

Atual campeão meio-pesado do Ultimate, Poatan publicou uma foto sua com o chefe da organização e a legendou da seguinte forma: 'Parece que a Casa Branca não vai rolar'', em tradução livre, já que a postagem foi feita em inglês.

Alex Poatan é, hoje, um dos maiores astros do UFC e recentemente deixou claro o seu desejo de subir para o peso pesado e desafiou nominalmente Jon Jones. O americano, tido por muitos como o maior lutador de todos os tempos, havia se aposentado do MMA. Porém, com o anúncio de que o UFC iria organizar um show na Casa Branca em comemoração ao aniversário de 250 anos da independência americana, ''Bones'' voltou atrás.

Desde então, o ex-campeão meio-pesado e pesado do UFC vem fazendo campanha abertamente para lutar na Casa Branca e acenou de forma positiva ao desafio de Alex Poatan, dizendo que seria ''uma honra'' enfrentar o brasileiro.

Jon Jones quer voltar da aposentadoria no UFC da Casa Branca (Foto: Sarah Stier/AFP)

Sem Poatan, UFC Casa Branca deve ter várias disputas de título

Nas últimas semanas, os rumores acerca do card organizado pelo UFC na Casa Branca se intensificaram, com o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dando pitacos sobre a montagem do evento.

O mandatário norte-americano revelou à imprensa que esperava ver oito ou nove disputas de cinturão no evento.

— O UFC vai ser no dia 14 de junho, no ano que vem. O grande Dana White está construindo uma arena. E eles vão ter 8 ou 9 lutas de campeonato, as maiores lutas que eles já tiveram. Toda as lutas serão uma luta de campeonato, e todas serão lendárias. Ele está, na verdade, aguardando as lutas agora mesmo, por 6 meses, para que ele possa fazer isso — disse Trump.

O comentarista do UFC, Joe Rogan, rebateu o presidente. Segundo Rogan, seria impossível, do ponto de vista logístico, que tantos combates por título acontecessem no mesmo evento.