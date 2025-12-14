VÍDEO: John Cena encerra icônica carreira no WWE com derrota chocante
John Cena desistiu pela primeira vez em mais de 20 anos logo em sua última luta
Após anunciar que iria se aposentar da luta livre profissional e do WWE após 2025, John Cena teve a oportunidade de se despedir de seus fãs em vários eventos nacionais e internacionais. Porém, no último instante de sua carreira, o wrestler deixou todos chocados ao conceder a vitória ao rival Gunther, desistindo com três tapinhas - algo que não acontecia há mais de duas décadas.
Aos 47 anos, Cena se despediu oficialmente do WWE na Capital One Arena, em Washington, no último sábado (13). Gunther foi o escolhido para ser o último adversário do lendário wrestler após 'vencer' um torneio criado especificamente para identificar o último adversário de John. A competição contou com nomes de peso, como Dolph Ziggler, Carmelo Hayes, entre outros.
Lutando no duelo principal da noite de Washington, Cena e Gunther protagonizaram um espetáculo de aproximadamente 25 minutos, no estilo clássico, e Gunther manteve John Cena em um ''sleeper hold'', uma modificação do mata-leão até forçar a desistência do agora ex-wrestler.
Após o duelo, outras lendas do WWE se juntaram ao ringue para homenagear John Cena. Entre eles, se destacaram CM Punk e Cody Rhodes, que deram cinturões de presente ao americano. Triple H, ex-wrestler, que se tornou uma espécie de chefão do WWE, apresentou um vídeo em homenagem à trajetória de Cena.
John Cena: sucesso dentro e fora do WWE
Um dos maiores wrestlers da história, John Cena assinou com o WWE em 2001 e logo virou um fenômeno de audiência, ganhando 17 títulos mundiais da organização, além de lutar no main event da WrestleMania (o Super Bowl do WWE) por seis oportunidades.
Paralelo à sua carreira como wrestler, Cena construiu pouco a pouco seu perfil em Hollywood, com participações crescentes em grandes filmes, com a ajuda do WWE, que financiou seus primeiros projetos.
Ao longo dos anos, John Cena participou da franquia Velozes & Furiosos e contracenou com pesos pesados da cena hollywoodiana, como Idris Elba, Margot Robbie, Viola Davis e Mel Gibson. A expectativa é que ele se dedique ainda mais à carreira de ator com o fim de suas obrigações no WWE.
