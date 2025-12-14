Após anunciar que iria se aposentar da luta livre profissional e do WWE após 2025, John Cena teve a oportunidade de se despedir de seus fãs em vários eventos nacionais e internacionais. Porém, no último instante de sua carreira, o wrestler deixou todos chocados ao conceder a vitória ao rival Gunther, desistindo com três tapinhas - algo que não acontecia há mais de duas décadas.

Aos 47 anos, Cena se despediu oficialmente do WWE na Capital One Arena, em Washington, no último sábado (13). Gunther foi o escolhido para ser o último adversário do lendário wrestler após 'vencer' um torneio criado especificamente para identificar o último adversário de John. A competição contou com nomes de peso, como Dolph Ziggler, Carmelo Hayes, entre outros.

Lutando no duelo principal da noite de Washington, Cena e Gunther protagonizaram um espetáculo de aproximadamente 25 minutos, no estilo clássico, e Gunther manteve John Cena em um ''sleeper hold'', uma modificação do mata-leão até forçar a desistência do agora ex-wrestler.

Após o duelo, outras lendas do WWE se juntaram ao ringue para homenagear John Cena. Entre eles, se destacaram CM Punk e Cody Rhodes, que deram cinturões de presente ao americano. Triple H, ex-wrestler, que se tornou uma espécie de chefão do WWE, apresentou um vídeo em homenagem à trajetória de Cena.

Homenagem do WWE a John Cena (Foto: Reprodução Twitter WWE)

John Cena: sucesso dentro e fora do WWE

Um dos maiores wrestlers da história, John Cena assinou com o WWE em 2001 e logo virou um fenômeno de audiência, ganhando 17 títulos mundiais da organização, além de lutar no main event da WrestleMania (o Super Bowl do WWE) por seis oportunidades.

Paralelo à sua carreira como wrestler, Cena construiu pouco a pouco seu perfil em Hollywood, com participações crescentes em grandes filmes, com a ajuda do WWE, que financiou seus primeiros projetos.

Ao longo dos anos, John Cena participou da franquia Velozes & Furiosos e contracenou com pesos pesados da cena hollywoodiana, como Idris Elba, Margot Robbie, Viola Davis e Mel Gibson. A expectativa é que ele se dedique ainda mais à carreira de ator com o fim de suas obrigações no WWE.