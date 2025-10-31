Halloween 'amaldiçoa' despedida de Anderson Silva no UFC; entenda

O dia 31 de outubro de 2020 ficou marcado na história como o dia da despedida de Anderson Silva no UFC. Por coincidência, aquele Halloween (Dia das Bruxas, em inglês) foi o primeiro – e único – a receber um evento do Ultimate. Para a infelicidade dos brasileiros, porém, o feriado acabou "amaldiçoando" a última luta do ex-campeão dos médios.

Anderson Silva chegava para o duelo contra Uriah Hall, no Fight Night 181, em busca de reverter a sequência negativa de duas derrotas consecutivas. O adversário, por sua vez, vinha de duas vitórias no UFC, incluindo uma sobre o brasileiro Cara de Sapato.

As derrotas não eram os únicos problemas enfrentados pelo "Spider" na época. Aos 43 anos, Silva havia aceitado uma suspensão de um ano após ser condenado pela segunda vez por violação antidoping. O brasileiro testou positivo para substâncias proibidas em um exame realizado em 26 de outubro de 2017.

Com a pena cumprida, o retorno ao UFC foi acertado para fevereiro de 2019, quando acabou derrotado por decisão unânime para Israel Adesanya. Anderson voltou ao octógono apenas três meses depois, mas o resultado também não foi como esperado: sofreu uma lesão no joelho após um chute de Jared Cannonier.

Recuperado, o brasileiro esperava que o Halloween trouxesse um novo começo e o ajudasse a encerrar a sequência de "má sorte". O efeito, no entanto, foi o oposto, e a derrota selou o fim da trajetória de um dos maiores lutadores da história do UFC, Anderson "Spider" Silva.

Apesar do encerramento sombrio, é inegável o tamanho dos feitos de Silva no mundo das lutas. O nome do brasileiro está gravado em seis categorias diferentes no livro dos recordes do UFC. Confira abaixo a posição do "Spider" nas listas histórias repletas de estrelas do MMA:

🥇 1º com maior sequência de vitórias (16)

🥈 2º com mais "knockdowns" acertados (18)

🥉 3º com mais vitórias por nocaute (11)

4º com maior defesas de título (11)

7º com mais finalizações (14)

7º com maior números de bônus (14)

Anderson Silva volta ao ringue na segunda revanche contra Weidman

Anderson Silva enfim terá sua segunda revanche contra Chris Weidman no ringue de boxe. Para relembrar umas das principais rivalidades do UFC, os lutadores veteranos abrirão o card do evento que conta com Jake Paul e Gervonta Davis como luta principal. O combate está marcado para o dia 14 de novembro e terá com transmissão exclusiva da Netflix.

A Most Valuable Promotions, empresa de Jake Paul, viabilizou este encontro entre os antigos rivais do UFC após anos de especulações sobre um terceiro capítulo na história dos lutadores. O combate abrirá o card principal e será disputado em seis rounds, em peso-casado com limite de 93kg, equivalente à categoria meio-pesado no MMA.