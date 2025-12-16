Paulo Borrachinha retorna ao UFC contra brasileiro Brunno Hulk em março
LANCE! confirmou informação dada por jornalista Léo Walker Guimarães
O peso médio Paulo Borrachinha, um dos atletas mais polarizadores do UFC, já tem data marcada para o seu retorno ao Ultimate. O LANCE! confirmou a informação dada em primeira mão por Léo Walker Guimarães e Borrachinha irá enfrentar Brunno Hulk no dia 7 de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Fora de ação desde sua vitória sobre Roman Kopylov em julho deste ano, Borrachinha busca recriar a sequência avassaladora que o elevou ao topo da categoria até 84kg, entre 2017 e 2020. Após a derrota para o então campeão Israel Adesanya em luta pelo cinturão do nigeriano, o brasileiro sofreu três derrotas nas últimas quatro lutas.
Diante de Kopylov, porém, Paulo teve atuação semelhante à do seu auge e deu esperanças aos seus fãs de que ele está focado em voltar à sua melhor forma.
Borrachinha enfrentará um duro desafio na forma de Brunno Hulk. Treinado em Curitiba na academia de André Dida, o peso médio vem de três vitórias consecutivas, incluindo um grande triunfo sobre outro ex-desafiante, o italiano Marvin Vettori. Especula-se que, caso tivesse batido o peso, Hulk teria entrado no ranking dos médios.
Borrachinha volta em card do UFC recheado
O dia 7 de março será a data do UFC 326, terceiro evento numerado do Ultimate em 2026. Na luta principal, o ex-campeão peso leve e ícone do MMA brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira enfrenta Max Holloway pelo cinturão BMF.
Esta será uma revanche para Charles, que vem de triunfo histórico no UFC Rio de outubro do ano passado. Na ocasião, 'Do Bronx' dominou e finalizou Mateusz Gamrot para delírio da torcida carioca que lotou a Jeunesse Arena.
Já Holloway, ex-campeão peso pena e atual dono do cinturão BMF, a ideia é se alavancar para o título na divisão dos leves. O havaiano, que venceu Charles em agosto de 2015, está vindo de importante triunfo sobre Dustin Poirier, que já havia o vencido duas vezes anteriormente.
