menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Paulo Borrachinha retorna ao UFC contra brasileiro Brunno Hulk em março

LANCE! confirmou informação dada por jornalista Léo Walker Guimarães

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
18:13
Borrachinha vibra após vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)
imagem cameraBorrachinha vibra após vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Paulo Borrachinha enfrentará Brunno Hulk no dia 7 de março em Las Vegas.
Borrachinha busca recuperar forma após vitória sobre Kopylov em julho.
Brunno Hulk vem de três vitórias consecutivas e pode entrar no ranking dos médios.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O peso médio Paulo Borrachinha, um dos atletas mais polarizadores do UFC, já tem data marcada para o seu retorno ao Ultimate. O LANCE! confirmou a informação dada em primeira mão por Léo Walker Guimarães e Borrachinha irá enfrentar Brunno Hulk no dia 7 de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Relacionadas

Fora de ação desde sua vitória sobre Roman Kopylov em julho deste ano, Borrachinha busca recriar a sequência avassaladora que o elevou ao topo da categoria até 84kg, entre 2017 e 2020. Após a derrota para o então campeão Israel Adesanya em luta pelo cinturão do nigeriano, o brasileiro sofreu três derrotas nas últimas quatro lutas. 

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Diante de Kopylov, porém, Paulo teve atuação semelhante à do seu auge e deu esperanças aos seus fãs de que ele está focado em voltar à sua melhor forma. 

continua após a publicidade

Borrachinha enfrentará um duro desafio na forma de Brunno Hulk. Treinado em Curitiba na academia de André Dida, o peso médio vem de três vitórias consecutivas, incluindo um grande triunfo sobre outro ex-desafiante, o italiano Marvin Vettori. Especula-se que, caso tivesse batido o peso, Hulk teria entrado no ranking dos médios. 

Borrachinha volta em card do UFC recheado

Charles Do Bronx busca revanche contra Holloway (Foto: Reprodução Instagram charlesdobronxs)
Charles Do Bronx busca revanche contra Holloway (Foto: Reprodução Instagram charlesdobronxs)

O dia 7 de março será a data do UFC 326, terceiro evento numerado do Ultimate em 2026. Na luta principal, o ex-campeão peso leve e ícone do MMA brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira enfrenta Max Holloway pelo cinturão BMF. 

continua após a publicidade

Esta será uma revanche para Charles, que vem de triunfo histórico no UFC Rio de outubro do ano passado. Na ocasião, 'Do Bronx' dominou e finalizou Mateusz Gamrot para delírio da torcida carioca que lotou a Jeunesse Arena.

Já Holloway, ex-campeão peso pena e atual dono do cinturão BMF, a ideia é se alavancar para o título na divisão dos leves. O havaiano, que venceu Charles em agosto de 2015, está vindo de importante triunfo sobre Dustin Poirier, que já havia o vencido duas vezes anteriormente.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias