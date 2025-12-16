Vallejos treina em São Paulo e ambos se enfrentaram no Contender Series em setembro de 2023.

O peso pena Kevin Vallejos vem de mais uma vitória fulminante no UFC, desta vez diante do veterano e lenda do kickboxing Giga Chikadze. O argentino nocauteou o georgiano no segundo round e, apesar de ter desafiado Cub Swanson, avisou que seu alvo a longo prazo é Jean Silva.

Através das redes sociais, Vallejos respondeu a uma postagem que destacava sua chegada ao ranking peso pena do Ultimate, e marcou Silva, dizendo que ''estava chegando''. Kevin também usou uma foto sua com um binóculo, como se estivesse procurando o brasileiro.

Apesar de argentino, Kevin Vallejos treina em São Paulo, na mesma cidade de Jean Silva. Porém, os dois são de times diferentes. Enquanto o brasileiro é membro da Fighting Nerds, Vallejos defende a Team Lucas Mineiro.

Mesmo com a chamada de Kevin, Jean segue focado em sua próxima luta. O brasileiro está escalado para enfrentar o inglês Arnold Allen, no UFC 324, que ocorre no dia 24 de janeiro, em Las Vegas.

Jean Silva já venceu Vallejos antes do UFC (Foto: Reprodução UFC)

Primeira luta aconteceu em evento de entrada do UFC

Vallejos e Jean Silva se enfrentaram pela primeira vez em setembro de 2023, no Contender Series, evento cujos destaques assinam com o UFC. Na ocasião, os dois fizeram uma luta muito divertida, aos olhos dos matchmakers do Ultimate, com vitória por decisão de Jean.

continua após a publicidade

Assim, o brasileiro ganhou o contrato com o UFC e deslanchou como um dos principais nomes do peso pena, vencendo cinco lutas seguidas (sendo uma delas no peso leve), antes de perder para o compatriota Diego Lopes na luta principal do Noche UFC.

Além disso, Silva empilhou bônus de performance e luta da noite, ganhando quatro prêmios em seis lutas dentro do Ultimate.

Já Kevin ''El Chino'' precisou retornar ao cenário regional após o revés para Silva, o primeiro (e único por enquanto) de sua carreira. O argentino defendeu seu cinturão do Samurai House mais duas vezes e teve uma segunda chance no Contender Series.

Desta vez, Kevin não desperdiçou a oportunidade, nocauteando Cam Teague e conquistando o contrato com o UFC. Neste ano, Vallejos fez três lutas na organização , vencendo todas.