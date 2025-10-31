Menos de um mês depois da vitória no Rio de Janeiro, Charles do Bronx tem presença confirmada para este sábado (1º) no UFC Vegas 110. O Ultimate volta para o Apex, em Las Vegas (EUA), e contará com o brasileiro Allan "Puro Osso" Nascimento no card principal. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o peso-mosca revelou que terá o ex-campeão dos leves em seu corner.

— Andamos para frete em um "time" gigantesco, e esse é o diferencial da academia (Chute Boxe Diego Lima). Do Bronc estará pousando em duas horas aqui em Las Vegas para o meu corner. A gente vai estar muito bem representado lá, com Diego Lima, Daniel Willycat e o Charles do Bronx. São pessoas que tiveram nas quatro lutas minhas do UFC, eu confio e realmente faz acontecer na hora — contou Allan.

Como destacado por Puro Osso, não é a primeira vez que Do Bronx auxilia o companheiro de treino em seu corner no UFC, assim como Allan já esteve no do ex-campeão. A parceria entre os atletas, aliás, pode ser acompanhada mesmo fora das semanas de luta.

Nas redes sociais, os brasileiros costumam compartilhar momentos de treino juntos na Chute Boxe em São Paulo. Além dos dois lutadores, a academia é conhecida por outros grandes nomes do UFC: Norma Dumont, que também luta no UFC Vegas 110, Marco Túlio e Ian Garry.

Os anos de companheirismo na academia se transformou em amizade, o que pôde ser visto no UFC Rio. Após finalizar Mateusz Gamrot, Do Bronx correu para comemorar com amigos e familiares que estavam na plateia. E foi, assim, que um momento emocionante entre os lutadores aconteceu e foi eternizado nas redes de Puro Osso.

Relembre como foi a vitória de Charles do Bronx no UFC Rio

Charles Do Bronx exterminou todas as dúvidas acerca do seu futuro, com uma exibição de gala na luta principal do UFC Rio contra o polonês Mateusz Gamrot. O brasileiro conquistou a vitória por finalização, no segundo round da luta principal. Com isso, manteve sua invencibilidade no Brasil: sete vitórias, em sete lutas.

Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!

Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!