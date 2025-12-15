Corpo de ex-lutador de MMA é encontrado em rio no Amazonas
Gerônimo Mondragon estava desaparecido desde sábado (13)
O corpo do ex-lutador de MMA Gerônimo "Mondragon" dos Santos, de 45 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no Rio Negro, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A informação foi confirmada pelo subsecretário de planejamento da cidade, por meio de publicação nas redes sociais.
Gerônimo estava desaparecido desde o último sábado (13), quando mergulhou no Rio Negro, em uma praia da região. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram no trabalho de busca e resgate. Mondragon atuava como subsecretário de Segurança Público do município de São Gabriel da Cachoeira, e a a prefeitura lamentou seu falecimento por meio de nota oficial.
— Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos. Que Deus conceda força e conforto para superar essa grande perda - manifestou a prefeitura na publicação.
Durante o processo de buscas por Gerônimo Mondragon, a prefeitura emitiu um alerta sobre área perigosa no local do desaparecimento. Segundo as autoridades, havia um banco de areia macia com queda profunda e correnteza de rotação circular, com profundidade de até 15 metros em alguns pontos, o que poderia oferecer risco mesmo a nadadores experientes.
Quem foi Gerônimo Mondragon
Natural de Feira de Santana, na Bahia, Gerônimo "Mondragon" dos Santos foi um lutador peso-pesado de MMA com bastante notoriedade. Desde que iniciou sua trajetória no esporte, em 2006, atuou por ligas como Jungle Fight, M-1 e Rizin. Mondragon chegou a assinar contrato com o UFC em 2012, mas acabou não atuando após diagnóstico de hepatite B.
Sua última luta aconteceu em abril deste ano, no Jungle Fight, no boxe sem luvas. Na ocasião, Mondragon nocauteou o russo Aleksei Oleinik, ex-UFC, no primeiro round.
