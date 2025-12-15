Cris Cyborg anuncia novos planos para o futuro no MMA

Após conquistar títulos nas principais organizações do mundo, há pouco que falte para a carreira de Cris Cyborg no MMA. A brasileira conquistou o cinturão inaugural dos penas na PFL, neste sábado (13), e aproveitou para revelar seus últimos planos na carreira profissional. A ideia é realizar uma superluta com outros grandes nomes do esporte antes da aposentadoria.

— Vou lutar MMA novamente no ano que vem. Essa será minha última luta de MMA. Depois, gostaria de fazer algumas lutas de boxe antes de me aposentar. Amo o MMA. Gostaria de lutar contra a McCourt. Se ela não estiver disponível, posso fazer um corte de peso e lutar contra Dakota. Ela está vencendo todo mundo em sua divisão. Nos galos (até 61,2 kg) ou pensamos em algo. Acredito que será bom — disse Cyborg.

Os dois nomes escolhidos representam um desafio de peso para Cris, que busca fechar a carreira no MMA em alta. De um lado, Dakota Ditcheva é a atual campeã do peso-mosca (até 57 Kg) e segue invicta no profissional com um cartel de 15 vitórias. Vale destacar que 12 dos 15 triunfos foram por nocaute. Do outro, Leah McCourt chega como alvo da brasileira desde os tempos do Bellator.

Aos 40 anos, Cyborg defendeu título na PFL

A brasileira manteve seu domínio na categoria dos penas da PFL, o segundo maior evento de MMA do mundo, atrás apenas do UFC. Neste sábado (13), Cyborg finalizou Sara Collins no terceiro round, defendendo seu cinturão até 66kg com maestria. Na luta principal da noite, o brasileiro Renan 'Problema' não teve o mesmo sucesso; assista.

Amplamente conhecida por sua trocação e com três lutas de boxe apenas em 2025, Cyborg surpreendeu ao buscar mais as quedas contra a australiana. Após domínio nos dois primeiros rounds, a brasileira pegou as costas de Collins e usou seu jiu-jitsu para encaixar um belo mata-leão.

Esta foi a nona vitória seguida de Cris, que é conhecida por ter conquistado os principais cinturões do MMA feminino. Ao longo de sua carreira, que se iniciou há 20 anos, Cyborg foi campeã do Strikeforce, do Invicta FC, do UFC, do Bellator e, agora, detém o cinturão da PFL.