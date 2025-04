Quem é Carlos Prates? Brasileiro que fará luta principal no UFC Kansas City

No próximo sábado (26), o brasileiro Carlos "The Nightmare" Prates, de 31 anos, enfrenta Ian Machado Garry pelo main-event do UFC Kansas City. Com quatro lutas e quatro nocautes dentro do Ultimate, o pesadelo dos meio-médios pode estar a uma vitória da disputa do cinturão da categoria. Conheça um pouco mais da história de um dos maiores prospectos da organização:

Vida no interior de SP e início da carreira

Carlos Augusto Monteiro Prates nasceu em 17 de agosto de 1993, em Taubaté, no interior de São Paulo. Aos 15 anos, o brasileiro começou a praticar muay thai por autodefesa. Posteriormente, o lutador disputou torneios de striking no Brasil e, depois, foi morar na Tailândia, onde se aprimorou na arte marcial local.

Atualmente, Prates treina na "Fighting Nerds", mesma academia de outros craques do UFC como: Jean Silva, Caio Borralho e Maurício Ruffy. Já são 12 anos de carreira no MMA. Entretanto, Carlos sequer completou dois anos dentro do Ultimate.

Trajetória no UFC

Representando a Vale Top Team, de Taubaté, e os Fighting Nerds, Prates conquistou seu contrato com o UFC em novembro de 2023 no Dana White's Contender Series. De cara, Carlos chamou a atenção de Dana White, que ao anunciar a contratação do brasileiro, o chamou de “jovem Anderson Silva”.

O peso da expectativa não abalou o "Pesadelo". Em sua primeira apresentação no Octógono, ele nocauteou Trevin Giles com um direto de esquerda limpo no início do 2º round. E daí para frente, só melhorou. Na sequência, derrotou Charles Radtke com uma joelhada na linha de cintura, e dois meses depois, se tornou o primeiro a nocautear o chinês Li Jingliang no UFC 305, na Austrália.

continua após a publicidade

Assustando todos da divisão, seu cartão de entrada no Top 15 dos meio-médios veio em um main-event do UFC Vegas 100, em novembro de 2024, com a vitória sobre o veterano Neil Magny, atleta com mais vitórias na história da categoria até 77 Kg.

O triunfo de Prates o levou a um embate com Geoff Neal, atual 10º na divisão, que seria realizado no UFC 314. Devido a uma lesão do norte-americano, Carlos “caiu para cima”, marcando um encontro com Ian Machado Garry, 7º colocado no ranking, na luta principal do UFC Kansas City.

Mais sobre Carlos Prates

Carlos Prates tem 1,85m de altura e 1,98m de envergadura. Seu cartel atual no MMA é de 21 vitórias, sendo 16 por TKO, três por finalização e duas por decisão; e seis derrotas, sendo duas por TKO, três por finalização e uma por decisão. Vale ressaltar que o brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu e soma mais de 100 lutas de muay thai.