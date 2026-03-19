Quem é o número 1 do ranking do UFC? Veja top-10 atualizado
Alex Poatan, Alexandre Pantoja e Charles do Bronx são os destaques masculinos do Brasil no UFC. Apesar da disputa por categorias, o Ultimate conta com um ranking "pound for pound", uma tabela que reúne todos os lutadores da empresa sem restrição de peso. A organização comandada por Dana White atualiza o ranking classificatório a cada evento da entidade. O Lance! mostra tudo sobre o ranking do UFC.
Quem é o número 1 'pound for pound' do UFC?
Atualmente, o russo Islam Makhachev conserva o posto de melhor lutador do mundo. A conquista foi alcançada ao derrotar Jack Della Maddalena pelo cinturão dos meio-médios, no UFC 322, em dezembro de 2025. O lutador é o líder do ranking pound for pound do UFC e tem a maior sequência de vitórias ativas na organização – empatado com Anderson Silva.
O russo conta com 28 vitórias e apenas uma derrota em sua carreia no MMA. Vale destacar que o único revés do campeão foi contra o brasileiro Adriano Martins em 2015, quando entrava pela segunda vez no octógono mais famoso do mundo. Já em 2025, Makhachev entrou no ringue do UFC em apenas uma oportunidade: na vitória por decisão unânime sobre Della Maddalena.
Na categoria feminina, a quirguiz Valentina Shevchenko segue no posto de melhor lutadora do mundo por mais um ano. A peso-mosca voltou a defender o cinturão da categoria duas vezes em 2025, quando superou as desafiantes Manon Fiorot e Weili Zhang. A posição de destaque foi confirmada ao recuperar o título contra a mexicana Alexa Grasso em setembro de 2024.
Valentina conta com 26 vitórias, quatro derrotas e um empate no cartel. Em 2025, a quiriuiz derrotou a francesa Fiorot, no UFC 315, por decisão unânime dos juízes, e defendeu o trono dos moscas pela primeira vez desde que recuperou o título. Meses depois, levou a melhor sobre a chinesa, que tentava conquistar seu segundo cinturão no Ultimate.
Confira os 10 lutadores mais bem ranqueados do mundo
Ranking "pound for pound" Masculino
|Posição
|Lutador
1º.
Islam Makhachev (Campeão do peso-leve)
2º.
Ilia Topuria (Campeão do peso meio-médio)
3º.
Khamzat Chimaev (Campeão do peso-médio)
4º.
Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena)
5º.
Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado)
6º.
Petr Yan (Campeão do peso-galo)
7º.
Tom Aspinall (Campeão do peso-pesado)
8º.
Merab Dvalishvili
9º.
Alexandre Pantoja
10º.
Joshua Van (Campeão do peso-mosca)
11º.
Charles "do Bronx" Oliveira
12º.
Dricus Du Plessis
13º.
Jack Della Maddalena
14º.
Magomed Ankalaev
15º.
Arman Tsarukyan
Confira as 10 lutadoras mais bem ranqueadas do mundo
Ranking "pound for pound" Feminino
|Posição
|Lutador
1º.
Valentina Shevchenko (Campeã do peso-mosca)
2º.
Kayla Harrison (Campeã do peso-galo)
3º.
Zhang Weili
4º.
Natalia Silva
5º.
Mackenzie Dern (Campeã do peso-palha)
6º.
Manon Fiorot
7º.
Erin Blanchfield
8º.
Julianna Peña
9º.
Alexa Grasso
10º.
Virna Jandiroba
Como funciona o ranking do UFC?
Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só caí uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão - ou lutas importantes vencidas - e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.
Quem são os brasileiros mais bem colocados no UFC?
Alex "Poatan" Pereira se destaca na quinta colocação do ranking peso por peso. Ele havia despencado na tabela geral após a derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, saindo de terceiro para a oitavo lugar. Com a revanche no UFC 320, no entanto, o brasileiro voltou a subir na lista – situação que voltou a melhorar com resultados de outros lutadores.
A perda do cinturão dos moscas não tirou Alexandre Pantoja do ranking peso por peso. Em dezembro de 2025, o ex-campeão sofreu com uma lesão nos primeiros segundos do assalto inicial contra o jovem Joshua Van, que acabou levando a melhor no duelo. A derrota fez com que o brasileiro caisse na lista geral do UFC.
Embora não tenha subido no ranking do peso-leve (até 70,3 kg), Charles do Bronx enfim faz seu retorno ao ranking peso por peso ao se tornar campeão BMF no dia 7 de março deste ano. A dominante vitória contra Max Holloway, no UFC 326, garantiu que o brasileiro não apenas entrasse na lista, como também desbancasse outros três ex-campeões da organização.
