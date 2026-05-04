Campeão do UFC manda recado a Carlos Prates após nocaute no UFC Perth
Além do peso meio-médio, Kevin Christian representou o Brasil neste sábado (2)
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A divisão dos meio-médios do UFC começou 2026 em alta, principalmente após a chegada de Islam Makhachev, atual campeão da categoria. No último sábado (2), mais um capítulo foi acrescentado a essa história: Carlos Prates dominou o ex-campeão Jack Della Maddalena por cerca de 13 minutos. A atuação do brasileiro foi tão impressionante que chamou a atenção do russo.
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Logo após a vitória por nocaute técnico, Makhachev foi às redes sociais para parabenizar Prates. Além da mensagem, a publicação trouxe um apelido curioso dado pelo campeão ao brasileiro: "bolo de Nutella". A brincadeira faz referência a um momento vivido entre os dois durante o UFC 322.
Tradução: "Bom trabalho, bolo de Nutella"
Pouco antes da pesagem oficial, um encontro inesperado entre os dois lutadores já havia gerado comentários. Na ocasião, Makhachev criticou Prates ao vê-lo, então número 5 dos meio-médios, comendo biscoitos de Nutella da apresentadora Evelyn Rodrigues. A reação aconteceu em meio à preparação para o exigente corte de peso, que costuma envolver regras alimentares bastante rígidas.
Planos para futuro incluem cinturão
Antes mesmo do duelo contra Della Maddalena, Carlos Prates já havia falado abertamente sobre seus planos. Em entrevista ao portal "MMA Fighting", o brasileiro afirmou que disputar o cinturão sempre esteve em seus objetivos, mas destacou que precisava primeiro superar o adversário australiano — o que conseguiu. Para que esse cenário avance, ele também conta com uma possível "ajuda" de Ian Machado Garry, que o derrotou em abril de 2025.
— Não quero sair dessa luta e já disputar o cinturão em agosto. Claro que lutarei se o UFC me chamar, mas prefiro que o Ian Garry lute primeiro e depois vemos o que acontece. Quero tempo para cuidar das minhas lesões, me recuperar, voltar a treinar, evoluir e então lutar. Não estou com pressa — afirmou Carlos.
A ideia é que Garry enfrente Makhachev e abra caminho para uma eventual revanche contra Prates. Desta vez, além da oportunidade de "vingança", o duelo poderia valer o cinturão dos meio-médios. Atualmente na sexta posição do ranking, o brasileiro revelou ainda que existe um acordo informal para que essa possível revanche aconteça em seu país.
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A luta começou equilibrada, com Carlos Prates apostando em chutes para controlar a distância, enquanto Jack Della Maddalena pressionava e buscava encurtar o espaço. O australiano chegou a conseguir uma queda no fim do primeiro round, mas sem tempo para capitalizar. No segundo assalto, Prates cresceu no combate, defendendo bem as tentativas de queda e encaixando golpes de encontro, como joelhadas e cotoveladas, além de boas sequências no boxe, assumindo o controle das ações.
No terceiro round, o brasileiro dominou completamente. Com Della Maddalena já desgastado, Prates impôs seu jogo de muay thai, anotou três knockdowns e ficou perto do nocaute em diversos momentos. Após um chute baixo decisivo, o australiano não conseguiu se manter em pé, e Prates aproveitou para encerrar a luta no ground and pound.
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