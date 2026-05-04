A divisão dos meio-médios do UFC começou 2026 em alta, principalmente após a chegada de Islam Makhachev, atual campeão da categoria. No último sábado (2), mais um capítulo foi acrescentado a essa história: Carlos Prates dominou o ex-campeão Jack Della Maddalena por cerca de 13 minutos. A atuação do brasileiro foi tão impressionante que chamou a atenção do russo.

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Logo após a vitória por nocaute técnico, Makhachev foi às redes sociais para parabenizar Prates. Além da mensagem, a publicação trouxe um apelido curioso dado pelo campeão ao brasileiro: "bolo de Nutella". A brincadeira faz referência a um momento vivido entre os dois durante o UFC 322.

Tradução: "Bom trabalho, bolo de Nutella"

Pouco antes da pesagem oficial, um encontro inesperado entre os dois lutadores já havia gerado comentários. Na ocasião, Makhachev criticou Prates ao vê-lo, então número 5 dos meio-médios, comendo biscoitos de Nutella da apresentadora Evelyn Rodrigues. A reação aconteceu em meio à preparação para o exigente corte de peso, que costuma envolver regras alimentares bastante rígidas.

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Planos para futuro incluem cinturão

Antes mesmo do duelo contra Della Maddalena, Carlos Prates já havia falado abertamente sobre seus planos. Em entrevista ao portal "MMA Fighting", o brasileiro afirmou que disputar o cinturão sempre esteve em seus objetivos, mas destacou que precisava primeiro superar o adversário australiano — o que conseguiu. Para que esse cenário avance, ele também conta com uma possível "ajuda" de Ian Machado Garry, que o derrotou em abril de 2025.

— Não quero sair dessa luta e já disputar o cinturão em agosto. Claro que lutarei se o UFC me chamar, mas prefiro que o Ian Garry lute primeiro e depois vemos o que acontece. Quero tempo para cuidar das minhas lesões, me recuperar, voltar a treinar, evoluir e então lutar. Não estou com pressa — afirmou Carlos.

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A ideia é que Garry enfrente Makhachev e abra caminho para uma eventual revanche contra Prates. Desta vez, além da oportunidade de "vingança", o duelo poderia valer o cinturão dos meio-médios. Atualmente na sexta posição do ranking, o brasileiro revelou ainda que existe um acordo informal para que essa possível revanche aconteça em seu país.

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A luta começou equilibrada, com Carlos Prates apostando em chutes para controlar a distância, enquanto Jack Della Maddalena pressionava e buscava encurtar o espaço. O australiano chegou a conseguir uma queda no fim do primeiro round, mas sem tempo para capitalizar. No segundo assalto, Prates cresceu no combate, defendendo bem as tentativas de queda e encaixando golpes de encontro, como joelhadas e cotoveladas, além de boas sequências no boxe, assumindo o controle das ações.

No terceiro round, o brasileiro dominou completamente. Com Della Maddalena já desgastado, Prates impôs seu jogo de muay thai, anotou três knockdowns e ficou perto do nocaute em diversos momentos. Após um chute baixo decisivo, o australiano não conseguiu se manter em pé, e Prates aproveitou para encerrar a luta no ground and pound.

Card oficial do UFC Perth, com Carlos Prates e Jack Della Maddalena (Foto: Divulgação)

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