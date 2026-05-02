Carlos Prates destrói Della Maddalena e se aproxima de cinturão no UFC
Além do peso meio-médio, Kevin Christian representou o Brasil neste sábado (2)
- Matéria
- Mais Notícias
Uma atuação de gala pôde ser visto de Carlos Prates na manhã deste sábado (2). Na luta principal do UFC Perth, o brasileiro dominou o australiano Jack Della Maddalena e se aproxima da disputa de cinturão do peso meio-médio (até 77,1 kg). Apesar do show do astro da Fighting Nerds, Kevin Christian não conseguiu converter a oportunidade no Ultimate em vitória.
Relacionadas
Como foi a luta entre Prates e JDM?
Primeiro round
A luta começou estudada, com Prates apostando em chutes potentes para tentar furar a guarda bem fechada de Della Maddalena, que pressionava o brasileiro para trás, próximo à grade. Na metade do assalto, os dois passaram a alternar o controle do octógono. Com vantagem na envergadura, Prates encontrava bons golpes, ainda que o australiano respondesse em momentos pontuais. Nos segundos finais, JDM conseguiu a queda, mas não teve tempo suficiente para trabalhar no ground and pound ou buscar uma finalização.
Segundo round
Os golpes de encontro se mostraram uma arma importante para Carlos, especialmente com joelhadas e cotoveladas bem encaixadas. Logo nos primeiros minutos, Jack tentou a queda, mas o brasileiro defendeu com tranquilidade. Na segunda metade do assalto, Prates assumiu o controle, conectando boas sequências com seu boxe afiado e joelhadas potentes. No fim, JDM ainda foi derrubado com um chute baixo no momento do apito.
Terceiro round
Carlos Prates deu uma verdadeira aula de muay thai. Com Della Maddalena visivelmente cansado, o brasileiro passou a dominar as ações e anotou três knockdowns ao longo do assalto, ficando cada vez mais perto da vitória. O nocaute demorou a se concretizar, já que Prates parecia escolher com calma o golpe decisivo. Até que, após um chute baixo, o australiano não conseguiu mais se levantar. Na sequência, o brasileiro definiu o combate no ground and pound.
Brasileiro é nocauteado
Kevin Christian segue sem vitória no UFC após dois combates disputados. Ainda no card preliminar, o peso meio-pesado (até 93 kg) foi derrotado pelo australiano Junior Tafa aos 2 minutos e 42 segundos do primeiro round.
O brasileiro começou a luta impondo ritmo, tomando a iniciativa com jabs e chutes para controlar a distância e ditar o andamento do confronto. Apesar do bom início, foi o adversário quem conectou o primeiro golpe mais contundente, mudando a dinâmica do duelo.
Mesmo assim, Kevin ainda encontrou espaço para atacar, chegando a atingir a perna do oponente, que acusou o golpe. A reação, porém, foi imediata: ao tentar levar a luta para o chão, o brasileiro acabou ficando em desvantagem. Por cima, o rival passou a aplicar um forte ground and pound, obrigando o árbitro a interromper o combate e decretar o fim da luta.
FICHA TÉCNICA
UFC Perth
📆 Data: 2 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir de 5h (horário de Brasília)
🌍 Local: na RAC Arena, em Perth, na Austrália
Resultado do UFC Perth
Card Principal - 8 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena (77,1 Kg) x Carlos Prates (77,1 Kg)
Quillan Salkilld (AUS) venceu Beneil Dariush (EUA) por nocaute técnico no primeiro round
Steve Erceg (AUS) venceu Tim Elliott (EUA) por decisão unânime
Marwan Rahiki (MAR) venceu Ollie Schmid (NZL) por nocaute no primeiro round
Brando Pericic (AUS) venceu Shamil Gaziev (BHR) por nocaute no segundo round
Louie Sutherland (ING) venceu Tai Tuivasa (AUS) por decisão unânime
Card Preliminar - 5 horas
Cam Rowston (AUS) venceu Robert Bryczek (POL) por decisão unânime
Junior Tafa (AUS) venceu Kevin Christian (BRA) por nocaute no primeiro round
Jacob Malkoun (AUS) venceu Gerald Meerschaert (EUA) por decisão unânime
Colby Thicknesse (AUS) venceu Vince Morales (EUA) por decisão unânime
Wes Schultz (EUA) venceu Ben Johnston (AUS) por finalização no terceiro round
Jonathan Micallef (AUS) venceu Themba Gorimbo por decisão divida
Kody Steele (EUA) venceu Dom Mar Fan (AUS) por finalização no primeiro round
Tudo sobre
