Surra no UFC Perth rende bolada de meio milhão para Carlos Prates
Brasileiro recebeu premiação de desempenho em todas as suas vitórias no Ultimate
O show de Carlos Prates garantiu muito mais do que "apenas" a vitória no UFC Perth. Neste sábado (2), o brasileiro dominou completamente o australiano Jack Della Maddalena até o nocaute técnico ser confirmado no terceiro round. Para reforçar a bela atuação, o Ultimate deu ao meio-médio um bônus de 100 mil dólares, cerca de R$ 500 mil, na cotação atual.
Vale destacar que, em oito lutas disputadas, Prates registra sete vitórias por nocaute desde sua estreia na organização. Para além da vitória, o astro da Fighting Nerds contou com seu muay thai afiado para conquistar bônus de performance em todas os sete triunfos.
O brasileiro não foi o único a receber a premiação. Quillan Salkilld recebeu também o bônus de Performance da Noite pelo nocaute em Beneil Dariush no início do primeiro round. Além deles, os lutadores Brando Pericic e Shamil Gaziev levaram a mesma bolada por protagonizarem a Luta da Noite.
Como foi a luta entre Prates e JDM?
Primeiro round
A luta começou estudada, com Prates apostando em chutes potentes para tentar furar a guarda bem fechada de Della Maddalena, que pressionava o brasileiro para trás, próximo à grade. Na metade do assalto, os dois passaram a alternar o controle do octógono. Com vantagem na envergadura, Prates encontrava bons golpes, ainda que o australiano respondesse em momentos pontuais. Nos segundos finais, JDM conseguiu a queda, mas não teve tempo suficiente para trabalhar no ground and pound ou buscar uma finalização.
Segundo round
Os golpes de encontro se mostraram uma arma importante para Carlos, especialmente com joelhadas e cotoveladas bem encaixadas. Logo nos primeiros minutos, Jack tentou a queda, mas o brasileiro defendeu com tranquilidade. Na segunda metade do assalto, Prates assumiu o controle, conectando boas sequências com seu boxe afiado e joelhadas potentes. No fim, JDM ainda foi derrubado com um chute baixo no momento do apito.
Terceiro round
Carlos Prates deu uma verdadeira aula de muay thai. Com Della Maddalena visivelmente cansado, o brasileiro passou a dominar as ações e anotou três knockdowns ao longo do assalto, ficando cada vez mais perto da vitória. O nocaute demorou a se concretizar, já que Prates parecia escolher com calma o golpe decisivo. Até que, após um chute baixo, o australiano não conseguiu mais se levantar. Na sequência, o brasileiro definiu o combate no ground and pound.
Resultado do UFC Perth
Card Principal - 8 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena (77,1 Kg) x Carlos Prates (77,1 Kg)
Quillan Salkilld (AUS) venceu Beneil Dariush (EUA) por nocaute técnico no primeiro round
Steve Erceg (AUS) venceu Tim Elliott (EUA) por decisão unânime
Marwan Rahiki (MAR) venceu Ollie Schmid (NZL) por nocaute no primeiro round
Brando Pericic (AUS) venceu Shamil Gaziev (BHR) por nocaute no segundo round
Louie Sutherland (ING) venceu Tai Tuivasa (AUS) por decisão unânime
Card Preliminar - 5 horas
Cam Rowston (AUS) venceu Robert Bryczek (POL) por decisão unânime
Junior Tafa (AUS) venceu Kevin Christian (BRA) por nocaute no primeiro round
Jacob Malkoun (AUS) venceu Gerald Meerschaert (EUA) por decisão unânime
Colby Thicknesse (AUS) venceu Vince Morales (EUA) por decisão unânime
Wes Schultz (EUA) venceu Ben Johnston (AUS) por finalização no terceiro round
Jonathan Micallef (AUS) venceu Themba Gorimbo por decisão divida
Kody Steele (EUA) venceu Dom Mar Fan (AUS) por finalização no primeiro round
