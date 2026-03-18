Entenda novo acordo contratual de Alex Poatan com UFC

A aposentadoria não está nos planos de Alex Poatan em um futuro próximo. Na última segunda-feira (16), o atual campeão dos meios-pesados (até 93 Kg) revelou que fechou a renovação de seu contrato com o UFC. A declaração do brasileiro chega em meio a preparação para o duelo contra Ciryl Gane pelo cinturão do peso-pesado.

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O atual formato não é diferente do seu último acordo. Como de costume no Ultimate, e diferente dos vínculos esportivos padrão, os contratos não são fechados por um tempo definido, mas sim por quantidade de lutas. No caso de Poatan, oito combates foram acordados entre as partes.

Apenas um detalhe estava certo para Poatan antes de assinar o acordo: o astro não queria mais lutar entre os meios-pesados. A data e o adversário foram deixados "em aberto" pelo brasileiro para que o UFC decidisse o futuro de sua carreira. Foi, então, que a organização decidiu aceitar seu pedido, e uma disputa no peso-pesado foi agendada para o UFC Casa Branca – o que o alegrou.

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— A relação que eu tenho com o UFC é muito boa. Eu larguei meu cinturão (meio-pesado), falei que queria lutar no peso-pesado, eles falaram que iam atender o meu pedido. Estou muito feliz com o meu novo contrato. Com o contrato que eu tenho hoje, não importa se eu vou largar meu cinturão para fazer qualquer outro tipo de luta, se vai ser pelo cinturão ou não. Estou muito satisfeito com o contrato que eu tenho. Cuidaram muito bem de mim — revelou o brasileiro, em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show".

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Futuro de Poatan pode ter terceiro cinturão

Após meses de expectativa e especulações entre fãs e lutadores, Dana White finalmente anunciou, na madrugada deste domingo (8), o card completo do aguardado UFC Casa Branca. O evento histórico, marcado para o dia 14 de junho, contará com três representantes brasileiros no octógono.

Após meses de campanha por parte dos lutadores, os fãs do UFC alimentavam a expectativa de ver o duelo entre Alex Poatan e Jon Jones no card da Casa Branca – o que não aconteceu. A decisão final da organização, porém, deixou a lenda norte-americana de fora. Ainda assim, garantiu a presença do brasileiro, que agora busca conquistar seu terceiro cinturão no Ultimate.

Poatan abandonou o cinturão dos meio-pesados para enfrentar o francês Ciryl Gane o peso-pesado. Com o afastamento do atual campeão, Tom Aspinall, a luta co-principal do UFC Casa Branca terá em disputa o título interino da categoria mais pesada da organização.