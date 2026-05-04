Depois do show de Carlos Prates, os fãs do UFC não precisarão esperar quase nada para acompanhar mais um evento intenso. A organização retorna já, neste sábado (8), com duas disputas de cinturão – das categorias dos moscas (até 56,7 Kg) e médios (até 83,9 Kg). Em destaque, um dos combates gera preocupações para Dana White antes mesmo do início dos quatro dias de compromisso na "Fight Week" ("Semana de luta", em inglês).

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Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguida da coletiva de imprensa do dia seguinte. A pesagem oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.

A escalada das provocações entre Khamzat Chimaev e Sean Strickland, que protagonizam a luta principal do UFC 328, levou a organização a adotar um planejamento especial para o evento. Segundo Dana White, os dois não ficarão hospedados no mesmo hotel e não terão qualquer tipo de contato fora dos compromissos oficiais da semana da luta. A ideia é evitar que a rivalidade ultrapasse de vez os limites esportivos, principalmente após graves ameaças.

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No combate anterior, o duelo entre Joshua Van e Tatsuro Taira traz de volta em evidência o cinturão dos moscas, que pertenceu a Alexandre Pantoja por dois anos completos. Essa será a primeira oportunidade do birmanês defender seu título – conquistado contra o brasileiro, que sofreu uma lesão e precisou abandonar o duelo, em dezembro de 2025.

Joshua Van em pesagem do UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)

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FICHA TÉCNICA

UFC 328

📆 Data: 8 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: em Newark (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Principal - 22h

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Khamzat Chimaev x Sean Strickland

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Tatsuro Taira

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Waldo Cortes Acosta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Joaquin Buckley

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Jeremy Stephens

Card Preliminar - 18h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier x Ozzy Diaz

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joel Alvarez x Yaroslav Amosov

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Jared Gordon

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Marco Tulio

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x William Gomis

Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Djorden Santos

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter x Jose Ochoa

🥊 Aposte em Carlos Prates no UFC

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