Luta de Amanda Nunes e Kayla Harrison deve acontecer no UFC 329

Embora ainda não tenha uma data confirmada, a expectativa nos bastidores é de que o retorno de Amanda Nunes aconteça assim que Kayla Harrison se recuperar. A esperança da brasileira, portanto, é de que a luta aconteça o quanto antes. Inclusive, a ex-campeão do UFC já tem um dia escolhido para o duelo, mesmo que a confirmação dependa da norte-americana.

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A ideia original não aconteceu, por isso novos planos precisaram ser traçados por Amanda. Ainda sem o aval da equipe de Harrison ou do UFC, a brasileira acredita que o melhor evento para o duelo seria durante a tradicional Semana Internacional da Luta. Neste período, no dia 11 de julho, acontecerá o UFC 329.

— Eu sinto que a 'International Fight Week' seria uma boa. Acho que o UFC também queria isso. Então espero que a Kayla esteja pronta. Eu mal posso esperar pelo chamado. Espero que ela esteja pronta, porque eu estou. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo depende da Kayla Harrison — disse Nunes, em entrevista ao "MMA Junkie".

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Sem cinturão, sem luta para Amanda Nunes

O retorno de Amanhda Nunes foi postergado com a notícia da lesão da campeã Kayla Harrison, que foi obrigada a passar por uma cirurgia no pescoço. Frustrada com a situação, a ex-dona de dois cinturões do UFC declarou que pretende esperar a rival norte-americana se recuperar e só não a enfrentará se a organização decidir tirar dela o cinturão linear.

Na época, a brasileira lamentou o ocorrido com a ex-companheira de treinos e disse que estava no seu auge físico e mental para o UFC 324, evento em que a luta aconteceria, em janeiro deste ano. No entanto, uma coisa é certa: Amanda não irá enfrentar ninguém que não seja pelo cinturão linear do UFC. Isso afastou qualquer dúvida sobre se Nunes aceitaria um duelo contra Norma Dumont pelo título interino do peso-galo.

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Kayla Harrison é dona de título do UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Kayla Harrison)

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