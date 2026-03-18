Além do segundo cinturão, Islam Makhachev entrou para a história com a vitória sobre Jack Della Maddalena, no UFC 322, em novembro de 2025. O russo igualou Anderson Silva em um dos recordes mais impressionantes da organização. Segundo o brasileiro, o feito não passa de fruto de um trabalho bem feito.

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Se manter invicto contra os melhores lutadores de MMA do mundo não é uma tarefa fácil. Ainda assim, Anderson entende que o recorde de 16 vitórias consecutivas pode e será batido naturalmente com o passar dos anos. A declaração foi dado pelo ex-campeão em entrevista ao "MMA Junkie".

— Tudo é possível. Eu estou feliz que alguém quebrou esse recorde. E a nova geração, no futuro, vai quebrar esse recorde de novo, de novo e de novo. Isso é um bom desafio para todos quando chega a hora. Mas eu não acho que as pessoas pensem: "Ah, eu vou quebrar esse recorde". Acho que as pessoas só estão fazendo o trabalho delas.

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Recorde de Anderson Silva

O livro de recordes do UFC conta com feitos de muitos brasileiros que marcaram seu nome na história do MMA mundial. Entre essas lendas, Anderson Silva se destaca como o lutador com maior número de vitórias do Ultimate, o que pode ser batido neste sábado (15) por Islam Makhachev. Veja os números.

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Com apenas uma derrota no currículo, em sua segunda luta no UFC, Makhachev emenda uma sequênca de 16 vitórias consecutivas. O recorde atual, então, está igualado a Anderson Silva que também conquistou 16 triunfos consecutivos no Ultimate da estreia até a luta histórica contra Chris Weidman.

Essa sequência explosiva rende ao brasileiro também o quarto lugar na lista entre os campeões com maior número de defesas de cinturão. Com 11 vitórias registradas, Silva está empatado com a compatriota Amanda Nunes.