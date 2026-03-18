Anderson Silva reage a russo que igualou seu recorde no UFC: 'Tudo é possível'
Islam Makhachev chegou ao número de vitórias consecutivas do brasileiro no UFC 322
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Além do segundo cinturão, Islam Makhachev entrou para a história com a vitória sobre Jack Della Maddalena, no UFC 322, em novembro de 2025. O russo igualou Anderson Silva em um dos recordes mais impressionantes da organização. Segundo o brasileiro, o feito não passa de fruto de um trabalho bem feito.
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Se manter invicto contra os melhores lutadores de MMA do mundo não é uma tarefa fácil. Ainda assim, Anderson entende que o recorde de 16 vitórias consecutivas pode e será batido naturalmente com o passar dos anos. A declaração foi dado pelo ex-campeão em entrevista ao "MMA Junkie".
— Tudo é possível. Eu estou feliz que alguém quebrou esse recorde. E a nova geração, no futuro, vai quebrar esse recorde de novo, de novo e de novo. Isso é um bom desafio para todos quando chega a hora. Mas eu não acho que as pessoas pensem: "Ah, eu vou quebrar esse recorde". Acho que as pessoas só estão fazendo o trabalho delas.
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Recorde de Anderson Silva
O livro de recordes do UFC conta com feitos de muitos brasileiros que marcaram seu nome na história do MMA mundial. Entre essas lendas, Anderson Silva se destaca como o lutador com maior número de vitórias do Ultimate, o que pode ser batido neste sábado (15) por Islam Makhachev. Veja os números.
Com apenas uma derrota no currículo, em sua segunda luta no UFC, Makhachev emenda uma sequênca de 16 vitórias consecutivas. O recorde atual, então, está igualado a Anderson Silva que também conquistou 16 triunfos consecutivos no Ultimate da estreia até a luta histórica contra Chris Weidman.
Essa sequência explosiva rende ao brasileiro também o quarto lugar na lista entre os campeões com maior número de defesas de cinturão. Com 11 vitórias registradas, Silva está empatado com a compatriota Amanda Nunes.
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