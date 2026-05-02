AO VIVO: Acompanhe o card completo do UFC Perth com Carlos Prates
Evento acontece na RAC Arena, em Perth (AUS), a partir das 5h (de Brasília)
O UFC voltou com força neste sábado (2), direto de Perth, na Austrália, com um evento especial realizado pela manhã. Na luta principal, o brasileiro Carlos Prates encara o anfitrião Jack Della Maddalena em confronto decisivo para consolidar sua ascensão no peso meio-médio.
Acompanhe AO VIVO no Lance!: Wes Schultz (84,3 Kg) vence Ben Johnston (84,1 Kg) AGORA.
Veja os resultados das lutas do UFC Perth
*EM ATUALIZAÇÃO
3. Wes Schultz (EUA) vence Ben Johnston (AUS) por finalização no terceiro round
2. Jonathan Micallef (AUS) venceu Themba Gorimbo por decisão divida dos juízes
1. Kody Steele (EUA) venceu Dom Mar Fan (AUS) por finalização no primeiro round
04h30 - O dia de emoções está agendada para às 5h (de Brasília)
FICHA TÉCNICA
UFC Perth
📆 Data: 2 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir de 5h (horário de Brasília)
🌍 Local: na RAC Arena, em Perth, na Austrália
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Resultado da pesagem do UFC 326
Card Principal - 8 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena (77,1 Kg) x Carlos Prates (77,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush (70,7 Kg) x Quillan Salkilld (70,7 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tim Elliott (57,1 Kg) x Steve Erceg (56,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Marwan Rahiki (66,2 Kg) x Ollie Schmid (66 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Shamil Gaziev (119,7 Kg) x Brando Pericic (120,2 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tai Tuivasa (120,2 Kg) x Louie Sutherland (118,3 Kg)
Card Preliminar - 5 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Cam Rowston (83,4 Kg) x Robert Bryczek (84,3 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Junior Tafa (93,2 Kg) x Kevin Christian (83,4 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Jacob Malkoun (84,3 Kg) x Gerald Meerschaert (86,1 Kg) *
Peso-galo (até 61,2 Kg): Colby Thicknesse (61,2 Kg) x Vince Morales (61,6 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ben Johnston (84,1 Kg) x Wes Schultz (84,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jonathan Micallef (77,1 Kg) x Themba Gorimbo (77,5 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Dom Mar Fan (70,5 Kg) x Kody Steele (70,7 Kg)
*Meerschaert pesou 1,8 Kg acima do limite permitido e terá 30% de sua bolsa repassada ao adversário
