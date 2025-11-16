Makhachev domina e se consagra como duplo-campeão no UFC 322
Evento acontece no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
A história foi feita neste sábado (15) na luta principal do UFC 322. Para entrar no livro de recordes, Islam Makhachev é mais novo duplo-campeão do Ultimate com títulos nos leves e meio-médios. Após dominar do primeiro ao último round, o russo frustou todas as expectativas do australiano Jack Della Maddalena, que defendia o cinturão pela primeira vez. A vitória foi confirmada por decisão unânime dos juízes, com parcial tripla de 50-45.
Como foi a luta principal do UFC 322?
Primeiro round: O começo da luta parecia que a trocação seria a principal abordagem escolhida pelos dois lutadores, o que não aconteceu. Apesar de acertar bons golpes retos no Makhachev, Della Maddalena foi levado ao chão logo na primeira parte do round. A defesa do campeão era forte, mas o domínio do russo era intenso, e a luta se manteve assim até os últimos segundos, quando Jack conseguiu se soltar um pouco. O combate, no entanto, não voltou para o boxe.
Segundo round: As mudanças não foram significativas para este assalto, já que o Makhachev voltou a levar a luta para o chão e manteve o controle máximo sobre o atual campeão dos meio-médios. Enquanto JDM se defendia, o russo alternada nas bases para tentar diferentes opções de finalizar o adversário, como uma katagatame quase encaixado na segunda parte do round.
Terceiro round: Dessa vez, a luta em pé durou um pouco mais, e Della Maddalena parecia crescer no combate, mesmo que Makhachev respondesse também na trocação. A terceira queda foi concretizada com um pouco mais de 3 minutos para o fim do cronômetro. Sem sucesso em concluir a finalização, Islam quase teve a posição revertida, mas defendeu com maestria para vencer mais uma parcial.
Quarto round: Os chutes de Makhachev incomodavam no quarto round, e o australiano mudava de base para tentar impor seu jogo em pé, enquanto esperava a oportunidade perfeita para acertar o adversário – o que não aconteceu. A nova queda frustou, mais uma vez, os planos de Della Maddalena que ficou preso sob o domínio do russo por todo o assalto. Apesar disso, a defesa de Jack ainda era destaque.
Quinto round: No tudo ou nada, JDM tentou encaixar sequências de golpes já nos minutos iniciais, mas logo foi levado para o chão – novamente. Por lá, se manteve em meio a fortes reclamações do público no Madison Square Garden. D'Arc choke quase finalizou a luta para Makhachev, mas as habilidades defensivas do australiano se sobressairam. O russo, então, só manteve o controle confirmar a vitória do segundo cinturão no UFC.
Brasileiros brilharam no UFC 322
Em busca do feito inédito, Carlos Prates prometeu e conseguiu efetuar o primeiro nocaute do britânico Leon Edwards no UFC. O brasileiro começou na defensiva pelo forte jogo de chão do rival, mas faturou a vitória por via rápida no início do segundo round. Para fechar seu tempo no octógono de Nova York, aproveitou para pedir a disputa pelo cinturão dos meio-médios.
A luta começou estudada, com apenas tentativas de chutes nas pernas de ambos os lutadores. Na metade do round, Edwards tentou entrar em queda, mas Prates defendeu na grade. Na sequência do assalto, Leon tentou outra vez levar a luta ao chão, dessa vez, conseguiu e se posicionou nas costas do brasileiro em busca do mata-leão, que foi bem defendido. No segundo round, Edwards não tentou entrar em queda, assim, Prates conseguiu impor o jogo em pé e, com um jab de esquerda, nocauteou o inglês para vencer a segunda seguida no UFC.
➡️ VÍDEO: Carlos Prates nocauteia ex-campeão do UFC e pede cinturão
Muito antes de Carlos Prates, Matheus Camilo abriu o card preliminar com a primeira vitória para o Brasil na noite. Com forte domínio no solo, o brasileiro superou o russo Viacheslav Borshchev por decisão unânime, com parciais de 29-28, 30-27 e 30-27.
A luta começou equilibrada com boa tracação em pé no primeiro round. Apesar do melhor aproveitamento do russo nos golpes significativos, o brasileiro levou a melhor por pouco com duas quedas convertivas. O restante do confronto não foi diferente, e Matheus se aproveitou das pequenas brechas entre os potentes golpes de Borshchev para impor seu jogo.
➡️ Brasileiro domina russo e abre card do UFC 322 com vitória
Na reta final do preliminar, Gregory "Robocop" Rodrigues voltou a vencer no octógono mais famoso do mundo, neste sábado (15), pelo card preliminar do UFC 322. Com superioridade nos golpes significativos, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime, com parciais de 30-27, 30-27, 29-28.
A luta começou equilibrada, mas com pouca ação de ambos os lados. Na reta final do primeiro round, após se estudarem, Kopylov conseguiu quebrar o brasileiro, mas sem muito perigo. No segundo round, Kopylov rapidamente foi para a queda e converteu. Porém, Gregory conseguiu inverter a posição e quase finalizou o russo na chave de tornozelo. O último assalto contou com pouco mais de destaque para o russo, o que não foi suficiente para inverter a parcial a seu favor.
➡️ Em luta equilibrada, Gregory Rodrigues supera russo para confirmar vitória no UFC 322
Por fim, os torcedores brasileiros lamentaram a dura derrota de Rodolfo Vieira na última luta do card preliminar deste sábado (15). Em forte golpes em pé e entradas certeiras, o norte-americano Bo Nickal levou a melhor sobre o brasileiro com um impressionante nocaute no terceiro round.
O combate começou e rapidamente Bo Nickal foi para a queda. Após conseguir escapar dos ataques, o brasileiro tentou entrar em single leg, mas Bo defendeu e quase finalizou na guilhotina, mas sem sucesso. Na reta final do segundo round, Rodolfo tentou entrar em queda, mas Bo se defendeu na grade e manteve a luta em pé, na qual seguiu melhor e ficou perto de nocautear. Já no último assalto, Bo Nickal conectou um chute alto que acertou a cabeça de Rodolfo e conseguiu o nocaute.
