Vitória de Carlos Prates no UFC Perth enlouquece brasileiros: 'Amasso'
Brasileiro nocauteou australiano Jack Della Maddalena
A manhã deste domingo (2) foi marcada por uma atuação de gala de Carlos Prates no UFC Perth, na Austrália. O brasileiro dominou o australiano Jack Della Maddalena e se aproxima da disputa de cinturão do peso meio-médio (até 77,1 kg). O resultado levou enlouqueceu os torcedores brasileiros nas redes sociais.
A luta se estendeu por três rounds, de um amplo domínio de Carlos Prates. No último, ele conseguiu levar o adversário ao nocaute. O golpe derradeiro demorou para acontecer. O brasileiro parecia escolher com calma as ações dentro do octógono.
Até que, após um chute baixo, o australiano não conseguiu mais se levantar. Na sequência, o brasileiro definiu o combate no ground and pound. O resultado repercutiu nas redes sociais, torcedores enlouqueceram com a atuação de gala de Carlos Prates.
Como foi a luta completa de Carlos Prates?
Texto por: Anna Carolina Ramos
Primeiro round
A luta começou estudada, com Prates apostando em chutes potentes para tentar furar a guarda bem fechada de Della Maddalena, que pressionava o brasileiro para trás, próximo à grade. Na metade do assalto, os dois passaram a alternar o controle do octógono. Com vantagem na envergadura, Prates encontrava bons golpes, ainda que o australiano respondesse em momentos pontuais. Nos segundos finais, JDM conseguiu a queda, mas não teve tempo suficiente para trabalhar no ground and pound ou buscar uma finalização.
Segundo round
Os golpes de encontro se mostraram uma arma importante para Carlos, especialmente com joelhadas e cotoveladas bem encaixadas. Logo nos primeiros minutos, Jack tentou a queda, mas o brasileiro defendeu com tranquilidade. Na segunda metade do assalto, Prates assumiu o controle, conectando boas sequências com seu boxe afiado e joelhadas potentes. No fim, JDM ainda foi derrubado com um chute baixo no momento do apito.
Terceiro round
Carlos Prates deu uma verdadeira aula de muay thai. Com Della Maddalena visivelmente cansado, o brasileiro passou a dominar as ações e anotou três knockdowns ao longo do assalto, ficando cada vez mais perto da vitória. O nocaute demorou a se concretizar, já que Prates parecia escolher com calma o golpe decisivo. Até que, após um chute baixo, o australiano não conseguiu mais se levantar. Na sequência, o brasileiro definiu o combate no ground and pound.
