Depois de confirmarem o peso na parte da manhã, os lutadores voltam para a pesagem cerimonial no fim do dia – o último compromisso com o UFC antes da luta. A tradicional encarada faz parte do show e é um dos momentos mais esperados pelos fãs. Em alguns casos, os adversários apenas se encaram por poucos segundos; em outros, a tensão cresce e pode até haver confusão.

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Esse segundo cenário foi o que aconteceu entre Carlos Prates e Jack Della Maddalena, que se enfrentam na luta principal do UFC Perth deste sábado (2). Na ocasião, o brasileiro se aproximou para a foto de encarada, mas o rival recuou. Ao perceber a atitude do australiano, "The Nightmare" continuou avançando e precisou ser contido por seguranças da organização.

— Você está com medo, irmão — disse Prates nos momentos finais do vídeo da encarada, compartilhado pelo perfil oficial do UFC.

Apesar da clara tensão na encarada, o clima de rivalidade não se estende à vida pessoal dos adversários. Inclusive, um encontro entre Carlos, que estava acompanhado da filha, e Jack chamou atenção nas redes sociais no início da fight week ("semana da luta", em inglês). Veja momento abaixo:

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Prates x Della Maddalena

Carlos Prates chega a Perth em alta, impulsionado por duas vitórias seguidas por nocaute sobre Geoff Neal e Leon Edwards. Em grande fase, o brasileiro soma seis triunfos na organização – todos pela via rápida – e levou bônus de Performance da Noite em cada uma dessas apresentações, consolidando-se como um dos nomes mais explosivos da divisão.

Do outro lado, Jack Della Maddalena tenta retomar o embalo após perder o cinturão para Islam Makhachev, em novembro de 2025. Antes do revés, o australiano acumulava oito vitórias consecutivas, com cinco delas por interrupção, passando por adversários de peso como Belal Muhammad e Gilbert "Durinho" Burns.

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Card oficial do UFC Perth, com Carlos Prates e Jack Della Maddalena (Foto: Divulgação)

Pesagem confirmou duelos do UFC Perth

A pesagem oficial do UFC Perth validou todos os confrontos programados para este sábado (2) na RAC Arena, na Austrália. O evento será encabeçado pelo brasileiro Carlos Prates, que, assim como o australiano Jack Della Maddalena, bateu o peso com maestria e confirmou a luta principal da noite. Além dele, o Brasil terá ainda Kevin Christian em ação.

Apenas um dos 26 atletas escalados não cumpriu com o compromisso da balança. Apesar disso, foi confirmado a realização dos 13 combates programados. Entre os lutadores, "The Nightmare" e Christian são os únicos a representarem o Brasil no evento.