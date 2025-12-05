Brasileiros não batem peso no UFC 323 e recebem punição
Apesar disso, o campeão Pantoja confirmou a luta co-principal contra Van
Dois problemas se destacaram durante a pesagem oficial para o UFC 323 nesta sexta-feira (5). Embora as lutas principais tenham sido confirmadas com perfeição, os brasileiros Brunno Ferreira e Mairon Santos não bateram o peso necessário. Com isso, pagarão multa definida pela organização.
Entre as 14 lutas do UFC Rio, 26 dos 28 atletas bateram o peso. As exceções foram os brasileiros, que ficaram acima do limite. "Hulk" marcou 85,7 kg, ultrapassando o limite de 84,3 kg, enquanto Mairon registrou 66,9 kg – sete gramas acima do permitido.
Mesmo assim, os duelos dos brasileiros contra Marvin Vettori e Muhammad Naimov, respectivamente, foram confirmados. Ambos terão que ceder 20% da sua bolsa aos adversários.
Lutas principais confirmadas no UFC 323
Alexandre Pantoja bateu o peso dos moscas com maestria para o UFC 323 deste sábado (6) ao cravar limite da categoria dos moscas. Para confirmar a quinta defesa do brasileiro, o birmanês Joshua Van subiu na balança com margem.
Após o início da pesagem oficial, Pantoja foi o segundo lutador a subir na balança, atrás apenas de Merab Dvalishvili – campeão dos galos. A disputa de cinturão não conta com a margem "extra" de limite, o que não foi um problema para o brasileiro. Ele cravou o valor dos moscas com 56,7 Kg.
Minutos depois, Joshua Van também não teve problemas com a balança. O birmanês ficou com 0,3 Kg a menos que o limite definido pelo UFC para pesagem em disputas de cinturão.
Na luta principal da noite, o campeão Merab bateu o peso de até 61,2 Kg, assim como Petr Yan, confirmando o duelo peso-galo. De volta aos moscas, Brandon Moreno e Tatsuro Taira fizeram o dever de casa e vão se enfrentar na terceira luta mais importante da noite.
