Flamengo pode comemorar três títulos na semana com Pantoja no UFC

A semana do Flamengo pode terminar com três títulos conquistados, dois com a equipe de futebol e um do torcedor e campeão do UFC, Alexandre Pantoja. Rubro-negro declarado, o brasileiro terá a chance de celebrar a renovação de seu título nos moscas. O lutador enfrenta o promissor Joshua Van no UFC 323 deste sábado (6).

Em meio a preparação para a luta, Pantoja comemorou a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras pela final da Libertadores. O brasileiro pode ainda celebrar o nono título do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro, caso o time vença o Ceará nesta quarta-feira (3).

Para fechar semana em alta, os torcedores flamenguistas precisam da vitória do campeão dos moscas no próximo sábado (6). Com isso, Alexandre registrará o terceiro título rubro-negro em sete dias.

Não é novidade para os fãs que Pantoja é torcedor do Flamengo. Durante o Mundial de Clubes, por exemplo, o campeão estava confiança com o possível título da equipe – o que não aconteceu.

— O Flamengo é uma grande seleção, é o maior time do Brasil atualmente, né? O futebol europeu é muito forte, mas, como torcedor, eu acredito (no título do Mundial). Nunca fui o mais talentoso na minha academia, mas eu sempre tive muita vontade. E eu acho que o time que tiver mais vontade pra ganhar é o time que vai sair de favorito, então, eu acho que o Flamengo tem chance sim — disse Pantoja, em entrevista à "ESPN Brasil".

O Mundial de Clubes terminou para o Flamengo nas oitavas de final, quando parou no Bayern de Munique, da Alemanha. Após a eliminação, o Rubro-Negro teve que lidar com a saída de Gerson, assédio de clubes europeus e crise interna por conta de José Boto. As decisões do dirigente, alinhada com a pressão política do clube carioca, resultaram em dias agitados na Gávea.

Apesar da queda para o time alemão, a atuação do Flamengo foi elogiada pelos torcedores. A campanha rubro-negra na fase de grupos, que terminou com o time brasileiro na ponta do Grupo D, foi bem repercutida entre os flamenguistas.

Enquanto isso, no dia 28 de junho de 2025, Alexandre Pantoja defendeu o cinturão dos moscas pela quarta vez contra Kai Kara-France. O brasileiro venceu com autoridade por finalização no terceiro round.

Pantoja enfrenta Joshua Van no UFC 323

Na luta co-principal, um título importante em jogo: Alexandre Pantoja e Joshua Van se enfrentam pelo peso-mosca. Ao todo, seis brasileiros entram em confronto no evento numerado, com cinco no card preliminar e um no principal

Pantoja busca sua quinta defesa de título no peso-mosca. O brasileiro acumula 14 vitórias na categoria, sendo o lutador com mais triunfos na história da divisão. Além disso, detém o recorde de 8 finalizações entre os moscas. A trajetória recente do campeão inclui vitórias sobre Brandon Royval, Steve Erceg, Kai Asakura e Kai Kara-France, este último no UFC 317, em junho.

Aos 24 anos, o desafiante chega como número 1 do ranking após cinco vitórias consecutivas. O jovem lutador possui a maior média de golpes significativos por minuto na história do UFC, com 8,86. Suas vitórias sobre Brandon Royval, Bruno Silva e Rei Tsuruya o credenciaram para a disputa. Vale destacar que, caso vença, Van se tornará o primeiro campeão do UFC nascido após os anos 2000.