Alexandre Pantoja bate o peso e confirma luta co-principal do UFC 323
Dois brasileiros tiveram problema com a pesagem e ficaram acima do limite do UFC
- Matéria
- Mais Notícias
Alexandre Pantoja bateu o peso dos moscas com maestria para o UFC 323 deste sábado (6) ao cravar limite da categoria dos moscas. Para confirmar a quinta defesa do brasileiro, o birmanês Joshua Van subiu na balança com margem. Ao todo, seis brasileiros entram em confronto no evento numerado, com cinco no card preliminar e o campeão no principal.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Após o início da pesagem oficial, Pantoja foi o segundo lutador a subir na balança, atrás apenas de Merab Dvalishvili – campeão dos galos. A disputa de cinturão não conta com a margem "extra" de limite, o que não foi um problema para o brasileiro. Ele cravou o valor dos moscas com 56,7 Kg.
Minutos depois, Joshua Van também não teve problemas com a balança. O birmanês ficou com 0,3 Kg a menos que o limite definido pelo UFC para disputas de cinturão.
Na luta principal da noite, o campeão Merab bateu o peso de até 61,2 Kg, assim como Petr Yan, confirmando o duelo peso-galo. De volta aos moscas, Brandon Moreno e Tatsuro Taira fizeram o dever de casa e vão se enfrentar na terceira luta mais importante da noite.
Dentre as 14 lutas do UFC Rio, 26 dos 28 atletas bateram o peso. A exceção foram os brasileiros Brunno Ferreira e Mairon Santos, que ficaram longe do limite. Até o momento, apenas o duelo com Marvin Vettori foi confirmado e "Hulk" cederá 20% da sua bolsa ao adversário.
➡️ Exclusivo: Alexandre Pantoja admite 'medo' em confiança contra Joshua Van no UFC 323
Pantoja x Van no UFC 323
A diferença de experiência entre o campeão e o desafiante, somada ao impacto que Van vem causando no octógono, torna a defesa de Pantoja ainda mais interessante. Embora a oficialização pelo UFC tenha sido apenas em outubro, os lutadores se preparam para o duelo desde a encarada no UFC 317.
Na ocasião, Pantoja acabara de defender o cinturão dos moscas contra Kai Kara-France quando Van foi chamado ao octógono como possível próximo desafiante. Segundo o brasileiro, foi nesse momento que a "luta começou". A partir daí, o campeão abriu mão de alguns eventos, como o UFC Rio, para focar em sua preparação.
— Eu soube quem seria o meu próximo adversário, logo depois de enfrentar o Kai Karafens. Eu termino a luta, o Joshua van já sobe ali no octógono, então eu já sabia quem eu iria enfrentar. Eu acho que a luta começou a partir dali, você já começa a se preparar, você sabe quem é o seu adversário — destacou o brasileiro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias