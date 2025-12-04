Exclusivo: Alexandre Pantoja revela mudanças em preparação para UFC 323
Brasileiro defende o cinturão contra Joshua Van neste sábado (6)
Durante os anos, a experiência se torna um trunfo, mas o corpo pode não responder como antes. É sob esse dilema que Alexandre Pantoja enfrenta a promessa Joshua Van, neste sábado (6), no UFC 323. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o campeão dos moscas destacou que, embora esteja confiante, precisou efetuar algumas mudanças durante a preparação para a luta.
Assista à entrevista com Alexandre Pantoja na íntegra
O foco nos treinos nunca foi um problema para Pantoja, mas a alimentação correta se tornou igualmente importante. Afinal, quem nunca quis furar a dieta para comer aquele docinho? Nos últimos meses, o famoso "dia do lixo" precisou ser abandonado de vez.
— Eu acho que o que eu fiz um pouco de diferente é que eu tenho tido mais responsabilidade comigo mesmo, em questão de treino, alimentação. Antes, eu achava que poderia comer um doce ou alguma coisa fora da hora. Então, eu tenho cuidado muito da alimentação, eu cuido muito do meu sono, do meu bem-estar. Eu vejo a diferença que isso faz no meu treino, no meu dia-a-dia, e eu acredito que eu vou ter uma das melhores performances da minha vida contra o Joshua van, porque eu estou treinando muito, estou aprendendo muito todo dia, e estou, acho que na minha melhor versão — disse Pantoja.
A diferença de experiência entre o campeão e o desafiante, somada ao impacto que Van vem causando no octógono, torna o confronto ainda mais interessante. Embora a oficialização pelo UFC tenha sido apenas em outubro, os lutadores se preparam para o duelo desde a encarada no UFC 317.
Na ocasião, Pantoja acabara de defender o cinturão dos moscas contra Kai Kara-France quando Van foi chamado ao octógono como possível próximo desafiante. Segundo o brasileiro, foi nesse momento que a "luta começou". A partir daí, o campeão abriu mão de alguns eventos, como o UFC Rio, para focar em sua preparação.
— Eu soube quem seria o meu próximo adversário, logo depois de enfrentar o Kai Karafens. Eu termino a luta, o Joshua van já sobe ali no octógono, então eu já sabia quem eu iria enfrentar. Eu acho que a luta começou a partir dali, você já começa a se preparar, você sabe quem é o seu adversário — destacou o brasileiro.
Próximo passo de Pantoja no UFC
Neste sábado, dia 6 de dezembro, Alexandre Pantoja enfrentará o promissor e perigoso Joshua Van. Além de ter o recorde de maior número de golpes conectados por minuto, o desafiante pode contar com a "vantagem" da juventude contra o brasileiro. O campeão, de 35 anos, terá um adversário 11 anos mais novo.
A luta entre o brasileiro e Van é uma das mais esperadas pelos fãs do UFC. Em junho deste ano, quando entrou no octógono mais famoso do mundo pela última vez, Pantoja confirmou que seu próximo adversário seria o "maior desafio" de sua carreira no MMA.
