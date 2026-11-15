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Kayla Harrison provoca Ronda Rousey após vitória no UFC 334: 'dinheiro fácil'

A bicampeã olímpica de judô venceu a brasileira Amanda Nunes na madrugada deste domingo (15)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 15:53
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A lutadora Kayla Harrison deixa o octógono usando o cinturão do UFC após vencer Amanda Nunes
A lutadora Kayla Harrison deixa o octógono usando o cinturão do UFC após vencer Amanda Nunes (Foto: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Depois de conquistar uma das vitórias mais importantes de sua carreira, Kayla Harrison já começa a projetar os próximos passos no UFC. A americana, que derrotou Amanda Nunes na madrugada deste domingo (15), no UFC 334, em Nova York, aproveitou a coletiva de imprensa após o evento para provocar Ronda Rousey e demonstrar interesse em um possível confronto com a compatriota.

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Ex-companheiras de treinamento na seleção americana de judô, as duas atletas construíram trajetórias de destaque nas artes marciais. Questionada sobre a possibilidade de enfrentar Rousey, Kayla não escondeu o entusiasmo e aproveitou para alfinetar a antiga parceira.

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— Se a Ronda quiser vir me enfrentar, seria divertido. Dinheiro fácil — afirmou a campeã.

Apesar de ter retornado recentemente às competições de MMA, Ronda não possui contrato com o UFC. Em maio deste ano, a ex-campeã voltou a lutar após uma década afastada da modalidade, quando enfrentou Gina Carano em um evento organizado pela MVP Promotions.

A última aparição de Rousey no octógono do Ultimate havia acontecido em 2016, justamente contra Amanda Nunes. Na ocasião, a brasileira venceu por nocaute e encerrou a trajetória da americana na organização.

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Kayla Harrison domina Amanda Nunes no chão em luta no UFC 334.
Kayla Harrison domina Amanda Nunes no chão em luta no UFC 334. (Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Revanche contra Amanda Nunes?

Além de provocar Ronda Rousey, Kayla Harrison também demonstrou interesse em um novo encontro com Amanda Nunes. Desta vez, porém, a americana gostaria que o confronto acontecesse pelo cinturão peso-pena (66 kg) do UFC.

— Ah, 66 kg? Tenho que ir buscar aquele outro cinturão — completou Harrison.

A categoria está desativada desde a aposentadoria da brasileira, anunciada em 2023. Na época, Amanda era a campeã da divisão, mas o Ultimate optou por encerrar as atividades do peso-pena feminino diante da falta de atletas para compor o ranking. A possibilidade de retomar a divisão para uma possível revanche foi cogitada pelo próprio Dana White.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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