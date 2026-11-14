Brasileira quebra recorde de Ronda Rousey no UFC 334

Beatriz Mesquita gravou seu nome na história do UFC neste sábado (14), no card 334. Aos 35 anos, a brasileira se tornou a recordista de vitórias por finalização no peso-galo feminino (até 61,2 kg), tomando o posto que antes pertencia a Ronda Rousey. A marca foi batida ainda no primeiro round do combate contra Macy Chiasson, no Madison Square Garden, em Nova York (EUA).

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Bia confirmou o aproveitamento impecável no Ultimate ao conquistar o quarto triunfo pela via rápida na organização. Após iniciar a luta de forma tranquila e paciente, procurando encurtar a distância, ela aproveitou um erro da rival americana e conseguiu levar o confronto para o chão. Faixa preta de jiu-jitsu, a brasileira dominou a posição, aplicou golpes no ground and pound, avançou para a montada e, em seguida, ganhou as costas da adversária para encaixar um mata-leão incontestável.

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São nove vitórias na carreira para Bia Mesquita, sendo quatro no UFC, e agora o novo recorde de mais vitórias por finalização do peso-galo feminino. Durante o anúncio do resultado, a brasileira chamou atenção ao aparecer usando um colar com a figura de uma cabra, referência à sigla "GOAT" (melhor de todos os tempos, em inglês), indicando sua ambição de ser reconhecida como a melhor da história do esporte, assim como Rousey.

Ronda Rousey em luta no MVP MMA 1 (Foto: Sarah Stier/Getty Images for Netflix/AFP)

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Veja os resultados do card preliminar do UFC 334

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson (EUA) venceu Charles Radtke (EUA) por nocaute técnico no terceiro round

Peso-leve (até 70,3 kg): Chris Duncan (ESC) venceu Drew Dober (EUA) por decisão unânime

Peso-leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney (EUA) venceu Jim Miller (EUA) por nocaute técnico no primeiro round

Peso-médio (até 83,9 kg): Cesinha Almeida (BRA) venceu Donte Johnson (EUA) por nocaute técnico no primeiro round

Peso-leve (até 70,3 kg): Melquizael Costa (BRA) venceu Jared Gordon (EUA) por decisão unânime

Peso-galo (até 61,2 kg): Bia Mesquita (BRA) venceu Macy Chiasson (EUA) por finalização no primeiro round

Peso-galo (até 61,2 kg): Juan Diaz (PER) venceu Alateng Heili (CHN) por decisão unânime

Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder (EUA) venceu Samuel Sanches (BRA) por decisão unânime

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.